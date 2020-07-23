Молодых учёных приглашают принять участие в конкурсе научных работ в области искусства и культуры

Стартовал приём заявок на всероссийский конкурс молодых учёных в области искусства и культуры. Заявителями могут быть учёные, студенты и аспиранты высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов. Возраст участников – до 35 лет, сообщается на портале Красноярского края.

Всероссийский конкурс молодых учёных в области искусства и культуры – проект Министерства культуры РФ, направленный на выявление и поддержку талантливых молодых исследователей.

Научные работы можно направлять по 10 номинациям, включая литературоведение, музыкальное искусство, театральное, хореографическое и цирковое искусство, музееведение.

Заявки принимаются до 25 сентября. Итоги конкурса подведут на Санкт-Петербургском международном культурном форуме 13 ноября.

С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.