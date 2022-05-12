Московская художница создаст аудиовизуальную инсталляцию Норильска

Людмила Михайлова – саунд-артист, прогрессивный художник, специалист смежных дисциплин: искусствовед, музеолог, социокультурный проектировщик. Имеет богатый бэкграунд в сфере театрального, музыкального и перформативного искусства. Выпускница Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, записывала музыку к документальным и художественным фильмам. Окончила Высшую школу художественных практик и музейных технологий Российского государственного гуманитарного университета. Недавно завершила обучение в Московской высшей школе социальных и экономических наук, параллельно Manchester University (Master of Arts, 2021). Участница арт и музыкальных фестивалей «Архстояние», «Другое пространство», «Тишина» и других. В своей практике она стремится внедрить в сферу урбанистики принципы художественного осмысления, ставя своей задачей дизайн смыслового пространства российских городов.

Норильск станет особой точкой на карте страны для исследования в творческой биографии художницы. Жизнь человека за полярным кругом во многом зависит от характера взаимодействия с окружающей средой. Изучению влияния холодных температур, химическому составу воды и воздуха посвящено много исследований. Однако такой важный фактор специфичности заполярной среды как свет изучен весьма поверхностно. «Полярный день и полярная ночь, сумеречное время, разнообразие источников искусственного освещения представляют собой сложную световую экосистему, в которой живёт и работает человек. Я как социокультурный проектировщик и деятель культуры вижу большой потенциал в выявлении светового кода Норильска», — раскрывает художественный концепт будущего проекта Людмила Михайлова.

В планах резидента за две недели исследовать влияние естественной и искусственной световой среды на эмоциональный фон норильчанина, изучить характерные особенности световой культуры города и провести серию интервью с его жителями – собрать ценный материал для создания светомузыкальной экспозиции, смысловым центром которой станет уникальный световой код Норильска. На первой встрече Людмила Михайлова расскажет о себе и своём художественном опыте, о норильском проекте. Вход свободный.