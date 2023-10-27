Мультики в тренде

О кино и не только

Что делает фестиваль успешным? Интерес к нему. В этом смысле «Полярная сова», учредителями которой являются управление по делам культуры и искусства администрации Норильска и кинокомплекс «Родина», без сомнения, стремится к фестивальным вершинам, принимая ежегодно всё больше заявок от детских студий не только со всей страны, но и из стран ближнего зарубежья. Например, в этом году среди почти 400 работ, отобранных для участия, были мультфильмы, художественное и документальное кино, ТВ–сюжеты из Сочи, Хабаровска, Луганска, а также из Киргизии и Таджикистана. Оценить их ежегодно приглашается экспертное жюри — люди, профессионально занятые кинематографией и анимацией: авторы нашумевших мультфильмов и фильмов, маститые режиссёры, которые в один голос уверяют, что выбирать лучшие работы с каждым годом становится всё сложнее из–за растущего профессионализма их создателей.

Но об оценках позже. «Полярная сова» не только конкурс, но и большая программа для всех, кому интересен кинематограф. В этом году мероприятия шли целую неделю. Для детей состоялись мастер–классы по раскадровке от Николая Надёжина, руководителя норильской студии комиксов и манги. Живая лекция о полярной сове и других обитателях Арктики от руководителя детского просветительского центра «Белый мишка» Елены Гудковой была интересна всем. Создатели «Смешариков» Татьяна Белова и Денис Чернов встретились с поклонниками известного мультфильма. Опытом делился Александр Жохов, бывший сотрудник «Родины», который более 10 лет был художественным руководителем местной анимационной студии «Экран», созданной в соавторстве с Натальей Орлянской, директором кинокомплекса в те годы.

Дети и взрослые были приглашены на показ мультфильма «Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни», прошедший в память о Сергее Серёгине, руководителе мастерской режиссуры мультимедиа ВГИК, который был бессменным председателем жюри «Полярной совы» более десяти лет. Документальную ленту «Три музея на берегу» о возрождении традиций личных, именных музеев в старинных поселениях на берегах великого Енисея представил режиссёр Александр Калашников. Творческий вечер продолжился беседой с именитым режиссёром. Тех, кто интересуется кинематографией и историей кино в нашем городе, ждали на вечере–беседе в «Родине». Предавались ностальгии, вспоминая первые показы в кинотеатре, размышляли о будущем кино в стране и были единодушны во мнении, что ценность мультипликации, созданной самими ребятами, — в её сумасшедшей выдумке, в которой детям, как известно, нет равных.

Какого роста смешарики?

Сами дети между тем могли попробовать себя в роли журналистов, задавая вопросы тем, кто задаёт тон на мультсцене страны. Во второй раз в Норильск приехали создатели «Смешариков», одного из самых успешных проектов в истории российской мультипликации, — Денис Чернов и Татьяна Белова. Они привезли новый альманах о приключениях смешных шариков, приуроченный к 20–летию проекта. Дети спрашивали их обо всём: кто их любимые персонажи, когда будут новые серии, почему в Смешарово живут только две девочки, будут ли уже Бараш и Нюша вместе, чему учат «Смешарики», и даже прибыльный ли это мультфильм? Оказалось, что нынешний альманах — первый в серии, далее последует второй. Как говорится, смотрите в кинотеатрах.

– Это новый для нас формат — 14 серий, объединённых общей идеей о кино. Что до новых серий проекта, то пока трудно сказать: вообще, мы, режиссёры, лишь немногим больше зрителей знаем о будущем сериала, он давно живёт своей жизнью, — признался юным зрителям Денис Чернов. — Когда мы делали три полнометражные картины, я уже прощался с этими героями, но спустя 12 лет появилась возможность перезапуска. О Бараше и Нюше — загадка, сами ждём продолжения. А что до девочек, то в некотором смысле она вообще одна — Нюша. Изначально она должна была стать коровой, но потом придумали ей более яркий образ, вобравший в себя все женские качества. А Совунью озвучивает мужчина.

Оказывается, одна шестиминутная серия мультфильма находится в производстве до четырёх месяцев, и потому стоимость каждой серии сравнима с ценой неплохого авто. Если бы не целая индустрия, возникшая вокруг смешариков, проект бы никогда не окупился. Животных — участников сериала подбирали постепенно, оставив девять из первоначальных двадцати. За 20 лет жизни смешных шариков над проектом работали только пятеро сценаристов, а львиную долю идей создал Алексей Лебедев, придумавший более 250 сценариев. Любопытно, что мультгерои, будь они реальными персонажами, были бы не так уж и малы — около метра высотой.

– Почему проект так успешен? Думаю, потому, что каждый мечтает оказаться в мире, где не бывает настоящего зла, где тебя окружают друзья, — уверен ведущий режиссёр проекта Денис Чернов. — Меня сегодня спросили, чему учат «Смешарики». Лучше спросить у самих детей. Если говорить о научных знаниях, то цикл «Смешарики. Пин–код» прекрасно справляется с объяснением физических и химических законов. А в целом, «Смешарики», думаю, не учат, а позволяют людям улыбнуться, ощутить тепло в сердце после очередного просмотра. Они напоминают о детстве.

Совсем не детское кино

Поскольку «Полярная сова» всё же фестиваль–КОНКУРС, пора сосредоточиться на работах, что прислали юные авторы. Слово жюри!

Александр Калашников, председатель красноярского отделения Союза кинематографистов России, директор Красноярской киностудии, председатель жюри «Полярной совы»:

– В этом году расширилась география фестиваля. Это значит, о «Полярной сове» узнают во всех уголках страны и зарубежья. Я помню времена, когда было по 70 работ, а сегодня на фестивале даже есть отборочная комиссия по допуску к конкурсу, выбирающая лучших из лучших. В этом году мы видим, как выросло качество детских фильмов. Они практически профессионального уровня, а нам сложнее выбрать лидера. Замечательные мультфильмы сделаны и малышами–семилетками. Дети создают работы о школе, семье, любимых героях. Представлено как никогда много игровых фильмов, есть даже «Фильм о фильме», в котором юные операторы–артисты рассказывают, как далась им работа. Это очень смешно и интересно. Документальных лент в этом году меньше. Учитывая высочайший уровень работ, мы старались ориентироваться на те, в которых ощущается детское творчество, где видно, что идеи и воплощение детские, а не с подачи педагогов. И всё же число хороших лент таково, что мы даже учредили много спецдипломов, чтобы отметить всех, кто постарался. Например, за умение видеть прекрасное, самоиронию, оригинальный подход или удачные шутки. Спасибо вам, ребята. Ваши работы украсили фестиваль!

Денис Чернов, ведущий режиссёр проекта «Смешарики»:

– В каждом фестивале — огромный смысл. Подобные мероприятия помогают развивать анимационное движение и в целом культуру кинематографии. Число студий в стране растёт от года к году, и на «Полярной сове» мы увидели интереснейшие детские работы из самых разных уголков России и зарубежья. Я уверен, что для кого–то это станет первым шагом к профессии.

Евгений Селиванов, директор Ассоциации детских студий мультипликации (Новосибирск):

– С каждым годом я наблюдаю, что всё больше представленных работ можно смотреть уже не как детские учебные, а как полноценное кино. Я скажу вам больше: многие знакомые профессиональные кинематографисты и аниматоры черпают вдохновение именно в детских фильмах, потому что это сокровищница идей. Детское творчество сумасшедше яркое, дети сочетают несочетаемое, они не имеют рамок мышления.

Анастасия Батова, директор кинокомплекса «Родина»:

– Фестиваль живёт, более того — он растёт. Мы благодарны всем, кто причастен к его рождению и жизни: его авторам, партнёрам, друзьям, нашим гостям, членам профессионального и детского жюри, присваивающим ежегодно приз зрительских симпатий, администрации

Норильска и, конечно, абсолютно каждому юному автору за его кинематографический или анимационный взгляд на мир. Очень здорово, что в нашем городе у детей есть возможность заниматься анимацией, учиться одному из самых интересных дел на свете — мультипликации. «Родина» и дальше будет прикладывать все усилия для этого, и надеемся, фестиваль «Полярная сова» только прирастёт участниками, дарящими нам своё чистое, детское творчество.

Куда улетела сова?

Итак, фестиваль завершился, призы вручены. Прекрасная статуэтка совы — Гран–при фестиваля — отправится в Амурск к авторам анимационного фильма «Балет «Ода». Ожившая скульптура». Создатели работы — Ксения Грицук, Арина Мельникова, Анастасия Бородина, руководитель — Светлана Карева, видеостудия «Подиум». Девочки — опытные аниматоры, мультипликацией занимаются с первого класса. Им уже по 14–16 лет, за спиной — ряд успешных конкурсных работ.

– Этот мультфильм готовился на конкурс «Аниматика» Международного центра «Артек», на котором в этом году была тема «Ожившие скульптуры». Мы с девочками выяснили, что у зрителей пользуется популярностью драма, и решили сделать грустный мультфильм. А поскольку девчата любят балет, остановились именно на этом виде искусства. Пока готовились, изучали скульптуры, читали историю Анны Павловой, которая танцевала до конца жизни, несмотря на болезнь. В нашем мультфильме мы воплотили идею самопожертвования ради искусства, — говорит Светлана Карева.

Работа получилась сложная, выполненная в нескольких техниках — пластилиновая кукольная анимация, плоская пластилиновая и другие.

– Девочки за эти годы пробовали работать в разных техниках: вязали сказочных героев, валяли, рисовали... Теперь вот усложнили уровень. Мы очень рады, что нынешний мультфильм высоко оценён на разных конкурсах: и на «Аниматике», и вошёл в топ–10 на мастер–класс–фестивале «Жар–Птица», причём в том числе по мнению детского жюри. Для нас это предмет особой гордости. Ну а победа в «Полярной сове», где мы дебютировали, — вообще триумф. Мы благодарны его организаторам! Мы посмотрели на карте, где находится Норильск, и подивились, как далеко забрался фестиваль. Очень рады, что наша «Ода» добралась и до северных пределов России, — говорят юные мультипликаторы.

Специальный приз им. Исаака Семёновича Магитона завоевал игровой фильм «Секрет», авторы — Варвара Рогатнева, Майя Хвалина, руководитель — Алина Лазуренко, студия «Медиаквантум» (Липецк).

– Каждый год наша студия выпускает порядка 30 учеников, каждый из которых в конце года должен создать дипломную работу — короткометражный игровой фильм или социальный ролик. «Секрет» — одна из дипломных работ выпускников нашей студии, — рассказывает Алина

Лазуренко. — Сложилось так, что коллектив учеников в основном от 15 до 18 лет, поэтому при выборе темы диплома и разработке сценария не было сомнений, что ребята захотят рассказать историю о взаимоотношениях подростков. Когда возник вопрос, а чем же будет особенна наша идея, пришла мысль наградить главных героев суперспособностями.

Поскольку в студии ребята осваивают и работу с визуальными эффектами, создать фильм с их применением не составило особого труда. Актёрами тоже стали сами ребята, на остальных легла роль операторов и монтажёров. Руководитель советовала, как выбрать нужный ракурс и подобрать музыкальное оформление, рассказывают создатели ленты:

– Перед нами стояла задача снять достойную историю, рассказанную за три минуты. Мы считаем, что это удалось. Фильм цепляет зрителя. Мы старались, чтобы каждый зритель мог почувствовать себя на месте героев.

Учреждённый в этом году специальный приз имени Сергея Николаевича Серёгина достался анимационному фильму «Неуловимая родня». Авторы–победители: Злата Байгулова, Даша Кучуркина, Тимур Сарьяров, Варвара Косых, Виктория Прокопьева, Арина Тихонова, Настя Кузнецова, Кира Басырова, Ксения Павлова, Артур Хисматуллин, Ксения Бажина, Алёна Кравчук; руководитель — Наталья Бузина, мультстудия «Вжик» школы № 74 им. Г. И. Мушникова из Уфы. Авторы мультфильма говорят, что им особенно приятно получить именно этот приз.

– Мы с большой любовью и уважением относимся к Сергею Серёгину. То, что его не стало в этом году, — настоящая трагедия. Именно он поддерживал нас на первых фестивальных шагах и всегда уверял, что из любой работы можно сделать нечто гениальное, — делится Наталья Бузина.

Мультфильм «Неуловимая родня» снят по стихотворению новосибирского поэта Алексея Ерошина, это третье его произведение, экранизированное студией «Вжик». Причём юные мультипликаторы — а съёмочной команде всего по 9–10 лет — дополнили событийную цепочку произведения.

– Вообще, это история об одиноком барашке, который, узнав, что на море тоже бывают барашки, решает непременно с ними встретиться — родня же. Три дня он добирается до моря на поезде и застаёт полный штиль, ни одной волны. История получалась грустная, и мы ломали голову, как сделать её оптимистичной. Нам хотелось, чтобы приключение барашка завершилось по–другому. И придумали так: упуская барашки на волнах, он решает, что опоздал из–за долгого путешествия на поезде, и покупает билет на самолёт. В этот раз получается даже лучше, чем он задумал: из иллюминатора он видит облака, похожие на барашков, и радуется, что нашёл свою родню, — делятся идеей авторы сюжета.

Чтобы воплотить задуманное, ребятам пришлось повозиться. В итоге, используя технику кукольной перекладки — объёмную и плоскую, придумали мир барашка.

– Мы долго возились с игрушкой героя, оказалось сложно его материализовать. Набивали её ватой, делали кудри. Ребята, кстати, впервые работали с объёмным героем. Правда, подготовка мультика заняла около четырёх месяцев. Но ребята опытные, занимаются третий год — справились, молодцы! Кстати, в прошлом году они же получили приз на «Полярной сове» за мультфильм «Нескладушки», так что на «Сове» нам везёт! — радуется за учеников художественный руководитель студии.

Также жюри определило победителей в номинациях «Анимационный фильм» (до 7 лет и от 8 до 18 лет); «Игровой фильм»; «Документальный фильм»; социальный ролик «Мой город — моё вдохновение!»; фильм или видеосюжет «Великий статус мудрости — учитель!» (приурочено к Году педагога и наставника); приз зрительских симпатий. Полный список победителей — на сайте кинокомплекса «Родина».

Нам же важно, что норильчане отметились на фестивале дважды: анимационный фильм «5 причин посетить Норильск» получил спецприз за создание сказочного образа города. Авторы работы: Валентин Зенькович, Егор Катков, Константин Яшин, Татьяна Коваль, Полина Пронина, руководители — Вячеслав Торлин, Алёна Щербак. Спецприз — за суровый заполярный юмор — завоевал анимационный фильм Полины Прониной «Неудачное путешествие». Все победители — участники студии «Экран». Второй мультфильм стал авторским дебютом Полины — на момент создания ленты ей было 11 лет.

– Полина очень хотела сделать мультфильм про птичек. Мы стали размышлять, какие же у них будут приключения. И родилась идея с навигатором. А если навигатор ошибается? А если птицы летят по навигатору? В итоге: наши птицы–герои летели на юг греть пёрышки, но из–за ошибки прибора оказались в Норильске. Мы делали мультфильм весной, когда весь город дышит ощущением предстоящего отпуска, и он удачно подошёл под весеннее настроение. Эта работа не получила первый приз, но очень полюбилась всем за юмор, — делится Алёна Щербак.

«5 причин посетить Норильск» стала лучшей, по мнению многих, туристической рекламой нашего города. Изначально мультфильм был придуман для участия в грантовом конкурсе «Россия в мульт-историях». Работали в новой для «Экрана» компьютерной технике. Рисовали на графических планшетах, анимировали, озвучивали всей командой. В итоге мультфильм вошёл в десятку лучших и был показан в разных городах, участвовавших в гранте. А теперь вот отмечен и на «Сове».

– У Норильска юбилей, и мы хотели рассказать о городе. Каждый участник анимационной группы придумал факт, почему стоит сюда приехать. Потом все истории собрали в одну работу. На фестивале «Жар–Птица» члены жюри даже заинтересовались, что же за место такое Норильск, и захотели его посетить. Так что с задачей мы справились, — рассказали авторы мультфильма.

И как настоящие люди творчества, больше всего уважающие красоту в искусстве, добавили:

– Не обидно, что первый приз достался мультфильму «Балет «Ода». Ожившая скульптура». Он достойнейший и победил по праву. Но будет следующий год и «Полярная сова — 2024», а значит — новый шанс запомниться жюри и попробовать завоевать главную награду, чтобы знаменитая статуэтка осталась на целый год жить дома.