Музей Норильска готовит масштабную экспозицию из архива Полярной арт-резиденции PolArt

Открытие выставки в рамках XV Красноярской музейной биеннале «АВЕНИСЕЕСИНЕВА» пройдёт в краевой столице.

«В качестве названия и общей идеи юбилейной и самой первой в стране биеннале уникальный палиндром «АВЕНИСЕЕСИНЕВА», где Енисей – это символ локальности, синева – метафора глобальности. Путешествуя с севера на юг и с юга на север по «енисейскому меридиану», художники и кураторы исследуют синеву иных начал в искусстве и географии. Получившиеся произведения представлены в основном проекте, параллельной программе, двух лабораториях и коммуникациях с посетителями», - описывает концепцию биеннале Сергей Ковалевский, арт-директор музейного центра «Площадь Мира», комиссар биеннале «АВЕНИСЕЕСИНЕВА».

«В низовьях реки, объединяющей сибирский край, есть открытое и гостеприимное пространство – PolArt-резиденция, точка притяжения российских художников. Их манит туда неизведанное. Парадоксальное и чем более труднодоступное, тем более желанное. Люди эти – художники. Место – это Норильск. Арктический мегаполис, индустриальный гигант, созданный и существующий вопреки всему, оплот цивилизации на севере, «космическая тарелка», приземлившаяся сто лет назад в бескрайней таймырской тундре. Даже местные жители чаще всего называют его не город, а «территория». Здесь острота восприятия и вдохновение зашкаливают. Искусство обретает мощную силу влиять на будущее, проводниками которого наряду с учеными и философами становятся современные художники – интеллектуалы, способные включаться в гетерогенные местные сообщества и совместно с жителями развивать свои идеи. Точкой входа для таких визионеров в Норильске стала арт-резиденция PolArt», - Наталья Федянина, директор Музея Норильска, куратор PolArt-резиденции.

Музейная арт-резиденция приглашает художников и кураторов исследовать территорию, создавать свои версии места, конструировать и приближать будущее северного города – его новую визуальность, прежде всего.

«Создавать мечту о новом Норильске, которая через творческое осмысление обретает свой образ, цвет, стиль, череду событий и приверженцев и, в конечном счете, своё воплощение», - гласит выдержка из миссии резиденции.

Архив проектов Полярной арт-резиденции PolArt 2016-2023 впервые будет представлен за пределами Норильска и впервые практически в полном объеме в едином выставочном пространстве. За семь лет работы PolArt были реализованы 33 резидентские идеи.

Среди авторов – художники со всей страны, как очень известные имена, лауреаты престижных премий по современному искусству, так и те, кто только однажды громко заявил себя, откликнувшись на норильский конкурс, их работы почти нельзя встретить на других арт-площадках. Они станут открытием даже для профессиональной аудитории.

Белые залы «Площади Мира» символично объединят в одном выставочном пространстве российских авторов, которые в разное время работали с различными ретроспективными и футуристическими сценариями Норильска: Ассоциация норильских дизайнеров «АНОД», Марина Акишина, Стас Багс, Анна Берналь, Оксана Девочкина, Александр Жунев, Мария Заикина, Мария Иванова, Анис Кронидова, Анастасия Кузнецова, Дарья Лисицына, Людмила Лунц, Маргарита Макарова, Евгения Мачнева, Людмила Михайлова, Лукия Мурина, Елизавета Наркевич, Сергей Новиков, Алиса Олева, Алексей Павлов, Сергей Потеряев, Татьяна Сафонова, Владимир Селезнев, Анна Толкачева, Анна Фобия, арт-группа «Фрукты», Андрей Чугунов, Татьяна Эфрусси, Виктор Юльев, Екатерина Юшкевич, NIZINA – дуэт художников Кристины Шкилевой и Кристины Сергеевой, SASHAPASHA - дуэт художников Александры и Павла Ротц.

Спецпроект в рамках биеннале будет сопровождаться параллельной просветительской программой. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте биеннале.

Открытие выставки состоится 26 октября 2023 в 19.00. Место проведения: Музейный центр «Площадь Мира» (Красноярск, Площадь Мира, 1). Вход по билетам, регистрация участников и продажа билетов на сайте биеннале.