Музей Норильска и фотоклуб «Таймыр» принимают заявки на участие в выставке «ТаймырФотоГода–2021»

Это ежегодное ключевое фотособытие на севере Красноярского края пройдёт в пятый раз. Выставка презентует лучшие работы норильских и таймырских фотографов — профессионалов и любителей, снятые за последний год о жизни в Заполярье во всех её проявлениях. Организаторы при отборе работ принципиально уходят от субъективной оценки творчества. Они уверены, что гораздо важнее — показать коллективное лучшее, созданное на нашей территории. Конкурсный отбор пройдут самые оригинальные и качественные фотографии. Эксперты рассмотрят фоторепортажи и серии работ (от 4 до 12 авторских снимков), объединённых общей темой и выполненных в любом жанре: городской пейзаж, природа, люди, достопримечательности, события. Фотографии не более 2 Мб вместе с заявкой на участие принимаются по электронному адресу tfg@norilskmuseum.ru до 28 июня 2021 года включительно. В заявке необходимо указать личные данные, контактный телефон, название фотосерии, место и дату съёмки, краткое описание события. Фотографии должны быть сделаны исключительно на территории Таймыра и Норильска в период 2020–2021 гг.

Откроется фотовыставка «ТаймырФотоГода» в музейном пространстве ко Дню фотографа. Положение о конкурсе с подробными условиями участия доступно для скачивания на сайте Музея Норильска norilskmuseum.ru.