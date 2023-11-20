Музей Норильска открывает свою выставку в Российском государственном музее Арктики и Антарктики

Открытие выставки посвящается сразу двум юбилеям – 70-летию Норильска и 130-летию со дня рождения Николая Урванцева. Она станет продолжением фестиваля «День Норильска в Санкт-Петербурге», который пройдёт накануне, 23 ноября. Проект стал возможен благодаря сотрудничеству двух музеев – музейно-выставочного комплекса «Музей Норильска» и Российского государственного музея Арктики и Антарктики (РГМАА) – в рамках деятельности секции арктических музеев Союза музеев России.

«Маршруты Урванцева» существуют в виде выставки, музейного занятия и настольной игры в мемориальном Первом доме Норильска, построенном участниками экспедиции под руководством Николая Николаевича в 1921 году. Проект создан по мотивам рукописей, фотоальбомов, дневников Урванцева из коллекции Музея Норильска, который обладает значительным личным фондом учёного-полярника – 2040 единиц. Фонд начинал формировать ещё сам Урванцев в 1950-1970-е годы.

Специально для пространств РГМАА выставку адаптировал Музей Норильска. Из условной экспозиционной «базы» Урванцева посетителям, после изучения примеров нескольких его экспедиций, подходов подготовки к ним и способов выживания в экстремальных условиях, будет предложено отправиться в свой собственный музейный маршрут по арктической части экспозиции РГМАА. Участники, вооружившись логикой и юмором, попробуют поставить себя на место полярников, найти свои варианты решения реально возникавших на их пути трудностей. Выставка ориентирована на широкую аудиторию и будет особенно интересна подросткам и молодёжи (12+).

Прохождение «маршрутами Урванцева» познакомит жителей и гостей Санкт-Петербурга с историей исследования Таймыра и судьбой выдающегося человека.

«Образно – Урванцев для Норильска как Пётр Первый для Петербурга, - отметила Наталья Федянина, директор МВК «Музей Норильска. - Он когда-то пришёл сюда в числе первых, поставил с товарищами избу для первой зимовки - теперь она называется Первым домом Норильска, и при своей жизни увидел, как вслед за ними, благодаря их исследованиям и открытиям, поднялся современный большой город в Арктике, выросло гигантское промышленное производство. Это героическая и очень счастливая судьба человека, который оставил большой, зримый, значимый след на земле».

Он руководил геолого-разведочными работами, открыл сульфидные медно-никелевые и угольные месторождения, применил геологическое бурение в условиях полярной зимовки, выяснил судоходность Пясинского водного пути, нанёс на карту реку Хантайку, исследовал бассейн Верхней и Нижней Таймыры, составил первую геологическую карту полуострова, изданную в 1931 году.

Одно из самых ярких событий в жизни Урванцева связано с последним величайшим географическим открытием XX века – экспедицией на Северную Землю в 1930-1932 годах. За этот длительный, с двумя зимовками, период в маршрутных поездках на собаках экспедиция из четырёх человек изучила и нанесла на карту всю территорию Северной Земли. Также велись магнитные, гидрогеологические и астрономические наблюдения. За успешные результаты североземельской экспедиции Николая Николаевича наградили первым орденом Ленина.

Впервые в истории Арктики он зимой обошёл на полугусеничных автомашинах северную часть Таймырского полуострова, доказав тем самым применимость механического транспорта в полярных условиях. Потом были исследования шхер Минина, реки Пясины, берега Харитона Лаптева…

Николай Николаевич Урванцев прошёл нехожеными таймырскими маршрутами сотни тысяч километров, заполняя белые пятна на картах. Он стал одним из основателей Норильска и одним из первых исследователей Таймыра.

Открытие выставки «Маршрутами Урванцева» также анонсируют 23 ноября на круглом столе «Наводим мосты: Норильск – Санкт-Петербург. Перспективы культурного сотрудничества двух городов».