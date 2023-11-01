Музей Норильска по традиции присоединится к ежегодной Всероссийской культурно-просветительской акции «Ночь искусств»

Золотому юбилею Художественной галереи посвящена программа «Ночи искусств» 3 ноября с 18.00 до 21.00. В этом году своё 50-летие отмечает главная художественная площадка города – Художественная галерея, которую многие раньше называли «Картинка» от её первого названия «Народная картинная галерея». Через синтез различных искусств мероприятие расскажет о становлении и развитии художественной жизни в нашем городе, которые привели в том числе к созданию галереи 23 ноября 1973 года. К тому же 2023 год объявлен в стране Годом педагога и наставника. В Норильске одним из самых ярких педагогов, который многим людям открыл путь в удивительный мир художественного творчества, был Николай Павлович Лой. Выставкой «Раскрывая таланты» вспоминаем народного художника и выпускников его знаменитой изостудии, из которой вышла большая часть норильских художников 60-70-х годов. Ещё в 1963 году Николай Лой основал изостудию для взрослых, в которой учились люди самых разных профессий и многие из выпускников состоялись как художники. Для взрослых норильчан сегодня, спустя десятилетия, тоже есть немало предложений для занятий творчеством в разных направлениях. В «Ночь искусств» в залах галереи мастера творческих коллективов города проведут мастер-классы для взрослых по изобразительному искусству, актёрскому мастерству, искусству танца и пения.

В программе также выставка факсимиле «Шедевры мирового изобразительного искусства» из коллекции Ивана Рехлова – вспоминаем знаменитого норильского коллекционера, который открывал первые художественные выставки для норильчан. Тематической фотовыставкой рассказываем о тех, кто создавал самую северную художественную галерею, а также о событиях и людях, продолживших творческий путь, начавшийся пять десятилетий назад.

Продолжится акция в День народного единства 4 ноября в Музее Норильска с 15.00 до 21.00. Музей посвящает свою программу юбилею города и предлагает участникам акции пройти три квест-маршрута, которые определят знатоков Норильска. Участники смогут определить свой «уровень норильчанина» – принадлежность к сообществу норильчан с их особыми судьбами, словечками, культурными кодами, любимыми местами, а также отношением друг к другу и к городу. Музейную «Азбуку Норильска» придётся не просто изучить по буквам, а разгадать зашифрованную в забавных ребусах и головоломках норильскую жизнь, в которой юмор занимает не последнее место. Коллективный роман о городе предложит прочитать музейная выставка-пьеса в 12-ти действиях «Норильск. Действующие лица». Если разобраться, в личных историях других горожан можно узнать самого себя, потому что норильчан многое объединяет. Третий квест-маршрут посвящён архитектуре и истории города и создан по мотивам первой норильской игры-бродилки «NORGAME» от архитектора Александра Дмитриева. Для решения всех её задач придётся много побродить, но только во время акции по реальным музейным, а не виртуальным пространствам. На полное прохождение маршрутов всех трёх квестов нужно закладывать не менее двух часов. Рекомендуется участие всей семьёй или с командой друзей.

Билеты уже в продаже в кассах Художественной галереи (Талнахская, 78) и Музея Норильска (Ленинский, 14), или онлайн, в том числе по Пушкинской карте, на сайте: norilskmuseum.ru. Там же будут появляться все подробные анонсы акции.