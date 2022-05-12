Музей Норильска представит масштабный фотографический проект «Дети Арктики»

В российской Арктике проживает более пятнадцати коренных народов. Их образ жизни – это охота, рыболовство и оленеводство. Между местами проживания этих людей – тысячи километров тундры и тайги. Они говорят на разных языках и, наверное, никогда не виделись друг с другом.

Этническому многообразию российской Арктики посвящена серия фотографий, сделанных в 2021 году в разных частях страны в экспедициях при подготовке информационно-просветительского портала «Дети Арктики». Выставка даёт уникальную возможность познакомиться с нашими близкими соседями, коренными северянами, узнать больше об их традиционном укладе жизни и культуре, стать ещё ближе, преодолев языковой барьер.

В центре внимания – портреты представителей разных этносов. Профессиональные снимки сопровождает инфографика с ключевыми словами на родном языке музейных «гостей» по ту сторону кадра. Норильчане также смогут услышать многоязычный голос Арктики благодаря ресурсам мультимедийного портала «Дети Арктики» через речь представителей разных народов: коряков, ительменов, эвенов, долган, нганасан, энцев, чукчей, эскимосов, эвенков, юкагиров, ненцев, селькупов, хантов, саамов и вепсов.

Отдельная серия фотографий посвящена экспедициям и команде проекта. На снимках – «бэкстейдж» съёмочного процесса в условиях Севера. Проект реализован Музеем Норильска совместно с давним партнёром – агентством PressPass, с которым ранее был издан современный путеводитель о регионе «Норильск. Таймыр».

Портал «Дети Арктики» создан при поддержке Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и Центра «Арктические инициативы».

Выставочный проект станет одним из ключевых событий Года культурного наследия народов России в Норильске и грядущей Всероссийской акции «Ночь музеев - 2022», которая состоится в День полярника 21 мая с 19.00 до 00.00 и будет посвящена удивительным явлениям «полярности», сопровождающим нашу арктическую/ норильскую повседневность.

Выставка открывается 13 мая в 18.30. Вход свободный. Телефон для справок 46-13-26.