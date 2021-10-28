Музей Норильска представляет выставочный проект «Норильская Голгофа»

Экспозиция впервые столь широко и полно расскажет историю памятного места: от географического объекта, в прошлом носившего название Медвежий Камень, до кладбища заключённых и вольнонаёмных и мемориального комплекса.

Бывшее кладбище Норильлага — одно из мест массовых захоронений жертв политических репрессий у подножия горы Шмидта, сегодня – Норильская Голгофа. Здесь установлены монументы в память о тысячах подданных 22 стран мира, представителей всех республик и национальных меньшинств бывшего Советского Союза, прошедших Норильлаг. Как место захоронения кладбище просуществовало не один десяток лет, умерших и расстрелянных заключённых там хоронили с 1935 до 1956 года, когда был ликвидирован Норильлаг.

Первый памятный знак у горы Шмидта появился в 1990 году. Им стал простой деревянный крест, установленный на месте братской могилы силами активистов Норильского общества «Мемориал», сотрудниками музея и неравнодушными норильчанами. В 1995 году, после благоустройства участка и установки на этом месте креста с прислонённым к нему дубовым венком и мемориальной доской, здесь появился мемориальный знак «Памяти жертв политических репрессий». В 1990 году на территории кладбища открылся памятник «Часовня», а в 1991-м участники экспедиции из Эстонии, Литвы и Латвии возвели неподалёку комплекс памятников от прибалтийских народов.

Памятник «Полякам, погибшим во время сталинских репрессий в Норильске и других местах принудительных работ» в 1996 году был установлен поляком Ежи Бияком. В 2001 году при входе на кладбище установили памятный знак «Звонница», а в 2005-м — памятник «Евреям – жертвам Норильлага» и памятный знак «Последние врата». Последним стал памятник японским подданным, пострадавшим от репрессий, установленный на мемориальном комплексе в 2015 году.

Выставка покажет историю Норильской Голгофы в новом формате. Перед посетителями развернётся историческая «кинолента» из снимков, собранных научными сотрудниками в фондах Музея Норильска, а также предоставленных норильскими фотографами. Проект расскажет о старом кладбище и о каждом памятнике комплекса: как, когда и кем они проектировались, и как в Норильске возникла традиция почитания памяти погибших в тяжёлые годы репрессий, которую жители города поддерживают до сих пор.

В Музее Норильска действуют масочный режим и социальная дистанция. Справки по телефонам: 46-13-27, 46-13-26.