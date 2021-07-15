Музей Норильска приглашает горожан на день открытых дверей

В Музее Норильска с 11.00 до 18.30 горожане смогут посетить несколько экспозиции:

«Таймырская игрушка» — экспозиция, которая рассказывает о традициях и материальной культуре народов Севера через атрибуты детства;

«Окна сатиры» — выставка, посвящённая творчеству художников, поэтов, журналистов, составивших во время Великой Отечественной войны основной костяк объединения «Окна ТАСС», как мощному пропагандистскому оружию;

«Фронтовые бригады» — фотолетопись самоотверженного сражения с врагом оружием искусства и силой таланта;

«Битва за никель. Трудовые подвиги норильчан в годы Великой Отечественной войны» — проект, посвящённый трудовому подвигу норильчан в годы Великой Отечественной войны;

«Три поворотных решения Авраамия Завенягина» — выставка к 120-летию со дня рождения начальника Норильского комбината;

«Норильск — космос — Норильск» — игровая научно-тренировочная база для подготовки к космическим миссиям;

«ТаймырФотоГода-2021» — ежегодная городская фотовыставка, отражающая авторский взгляд на жизнь в Заполярье.

В Талнахском филиале музея в день открытых дверей посетители смогут продемонстрировать эрудицию, логику и смекалку в увлекательной викторине «Славим город, в котором живем», посвящённой истории Норильска, а также принять участие в квесте «Руду добываем, в металл выплавляем».

Для талнахчан будут работать выставки:

«Лаборатория естественных наук» — химия таймырской земли в цветных и драгоценных металлах;

«Цветущая тундра» — творческие работы ТО «Клуб флористов-дизайнеров «Галакс», подготовленные к ежегодной международной природоохранной акции «Марш парков».

Напоминаем, в музеях действуют масочный режим и социальная дистанция. Вход на все площадки свободный.