Музей Норильска приглашает горожан на открытие выставки, посвящённой творчеству Андрея Поздеева

В залах Художественной галереи гости смогут увидеть разницу восприятия магистральных настроений советской эпохи художниками-графиками. Экспозицию Норильск увидит в рамках краевого проекта «Передвижные выставки художников Красноярья».

На выставке будут представлены эстампы, иллюстрирующие советский период под разными углами. Авторы произведений символично объединены временем, но при этом остаются контрастны в творческом проявлении, каждый искренне верил в свое искусство. С одной стороны выступают романтики соцреализма, в своих работах художники создают визуальную сказку про радость от роста промышленности, благосостояния, найденной гармонии между природой, строительством промышленных предприятий и аграрностью. Доминирующим жанром этого направления гравюры стал индустриальный пейзаж.

В противовес им представлены восемнадцать линогравюр Андрея Поздеева, среди которых: автопортреты, семейные портреты художника с супругой, домашние натюрморты с букетами, в минималистичной манере и со свободной композиционной компоновкой и даже абстрактные композиции. В большинстве работ художник использует только чёрный и белый цвет и при этом достигает необычайной выразительности. Его художественные образы показывают интерес к частной жизни человека, его внутреннему сокровенному миру.

Открытие выставки состоится 7 сентября в 18.30. Вход свободный.