Музей Норильска приглашает горожан на открытие выставки, посвящённой творчеству Андрея Поздеева
Музей Норильска приглашает горожан на открытие выставки, посвящённой творчеству Андрея Поздеева
Помимо графики великого сибирского художника, на выставке будут представлены работы выдающих мастеров — Сергея Афанасьева, Сергея Степанова, Степана Турова, Валерия Павлюченкова, Владимира Мешкова, Виталия Янова, Евгения Шепелевича, Владимира Ветрогонского, Михаила Гладунова и Александра Попп.
В залах Художественной галереи гости смогут увидеть разницу восприятия магистральных настроений советской эпохи художниками-графиками. Экспозицию Норильск увидит в рамках краевого проекта «Передвижные выставки художников Красноярья».
На выставке будут представлены эстампы, иллюстрирующие советский период под разными углами. Авторы произведений символично объединены временем, но при этом остаются контрастны в творческом проявлении, каждый искренне верил в свое искусство. С одной стороны выступают романтики соцреализма, в своих работах художники создают визуальную сказку про радость от роста промышленности, благосостояния, найденной гармонии между природой, строительством промышленных предприятий и аграрностью. Доминирующим жанром этого направления гравюры стал индустриальный пейзаж.
В противовес им представлены восемнадцать линогравюр Андрея Поздеева, среди которых: автопортреты, семейные портреты художника с супругой, домашние натюрморты с букетами, в минималистичной манере и со свободной композиционной компоновкой и даже абстрактные композиции. В большинстве работ художник использует только чёрный и белый цвет и при этом достигает необычайной выразительности. Его художественные образы показывают интерес к частной жизни человека, его внутреннему сокровенному миру.
Открытие выставки состоится 7 сентября в 18.30. Вход свободный.