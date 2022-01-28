Музей Норильска приглашает горожан на праздник «Хэйро»

В талнахском филиале (Енисейская, 8а) будут проводиться тематические занятия — гостям предложат пройти испытания на ловкость и силу, выполнить творческие задания, послушать древние легенды и отгадать загадки. Также посетителям будет доступна выставка предметов декоративно-прикладного искусства из фондов Музея Норильска. В завершении программы участники исполнят танец солнца и весны «Хэйро». Запись в группы — по телефону 44-27-81. Занятия будут проводиться до 15 февраля 2022.

Свой интерактивный формат предлагает Художественная галерея (Талнахская, 78). Посетители познакомятся с культурой и декоративно-прикладным искусством коренных народов Таймыра через предметы с северным колоритом из музейного собрания, легенды и сказки, тематические конкурсы и игры. Запись в группы — по телефонам: 43-35-69, 43-36-36. Занятия будут проводиться с 31 января по 15 февраля 2022 года.

Напоминаем, в связи с действующими ограничительными мерами вход для лиц старше 18 лет — строго по QR-кодам, также при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. На всех площадках Музея Норильска действует масочный режим и социальная дистанция.