Музей Норильска приглашает горожан посетить новую экспозицию

Сегодня музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска» — одно из крупнейших в стране муниципальных музейных объединений. Изначально это был музей рудных и нерудных полезных ископаемых и стройматериалов, позже он неоднократно менял свой статус, подчинение и концепцию развития, переживая самые непростые периоды. Переезды, ликвидации коллекций, взлёты и падения — всё это оставило след на развитии музейного комплекса. Однако геология — одна из немногих естественных наук, которая в своей основе неизменна. Новая выставка — это размышление на тему того, каким мог быть музей в начале 1940-х годов. Образцы примерно тех же горных пород и руд дадут нам представление о том, что можно было увидеть в геологическом музее 80 лет назад.

Собрание уникальных документов из фондов Музея Норильска и Норильского городского архива, приказы и распоряжения, снимки работы геологического отдела комбината, полевых исследований и норильских месторождений расскажут о непростой истории формирования и развития музейно-выставочного комплекса.

Выставка открыта ежедневно с 11.00 до 19.00, кроме понедельника, в пятницу — с 13.00 до 21.00.

Напоминаем, что при посещении музеев гостям в возрасте 18 лет и старше необходимо иметь при себе следующие документы:

документ, удостоверяющий личность;

QR-код либо прививочный сертификат (оригинал), подтверждающие вакцинацию, или справку о перенесённой болезни (с момента выздоровления должно пройти не более шести месяцев).

Медотвод и ПЦР-тест не заменяют указанные документы.

Также на площадках музейно-выставочного комплекса продолжают действовать масочный режим и социальная дистанция.