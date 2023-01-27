Музей Норильска приглашает горожан вместе встретить первые лучи солнца

Ежегодная первая встреча с солнцем для северян становится настоящим праздником - Хэйро. После долгой полярной ночи горожане радуются появлению светила над горизонтом. Продолжая традицию на музейном празднике, участники в познавательной игровой форме познакомятся с разнообразной и богатой традиционной культурой народов, населяющих полуостров Таймыр: долган, нганасан, ненцев, эвенков и энцев, хозяев земли, на которой мы живем.

В Талнахском филиале музея празднования пройдут 28 января с 14.00 до 16.00. Начнётся программа с открытия выставки «Под северным сиянием». Свои творческие работы представят преподаватели и студенты Норильского колледжа искусств в экспозиции и на дефиле «Рождение земли». Параллельно начнёт работу масштабный по своей географии фотографический проект «Дети Арктики. Декорации Севера», посвящённый коренным народам арктических территорий. Материал подготовлен совместно с агентством PressPass.

«Ненецкий словарь кочевника» и «Хореку. Истории тухардской тундры» - тундровые съёмки по итогам зимних и летних арт-экспедиций медиахудожников Анны Толкачевой и Андрея Носова (Нижний Новгород - Норильск) впервые будут представлены в Талнахе в формате виртуальной реальности для глубокого погружения в культуру и традиционный уклад жизни современных ненецких кочевников-оленеводов.

Продолжит праздник концертная программа с выступлениями творческих коллективов Центра внешкольной работы и Талнахской детской школы искусств. Игры и викторины на тему подготовила библиотека № 6. Откроются также интерактивные площадки с мастер-классами для детей и взрослых. Ярким завершением праздника станет этнический танец «Хэйро», символизирующий начало новой жизни после полярной ночи.

Вход на праздник для всей семьи свободный. Справки по телефону 44-27-81.

Встречать солнце после долгой полярной ночи продолжат в Норильске с 6 февраля по 5 марта в Музее Норильска и в художественной галерее. Проводниками в самобытный мир наших близких соседей станут научные сотрудники музея. С культурой и традиционным кочевым укладом жизни и быта коренных народов Таймыра участники познакомятся через предметы с северным колоритом из музейного собрания, а также легенды и сказки, тематические конкурсы и игры. Занятия проводятся по предварительной записи для школьных групп и по семейным заявкам для индивидуальных посетителей. Справки и запись по телефонам: 46-13 27 (музей) и 43—35-69 (галерея).