Музей Норильска приглашает норильчан и гостей города на фотовыставку «Дети Арктики. Декорации Севера»

Сегодня в российской Арктике проживают более пятнадцати коренных народов. Между местами их проживания – тысячи километров тундры и тайги. Эти люди говорят на разных языках и, наверное, никогда не виделись друг с другом. Но каждый чум, яранга, балок от Мурманской области до Чукотки – это одна страна, Россия. Этническому многообразию российской Арктики посвящена серия фотографий, сделанных в 2021 году в экспедициях в рамках подготовки информационно-просветительского портала «ДетиАрктики.РФ».

На фотографиях - всё жанровое многообразие: портреты, пейзажи, и всё дышит северной тематикой. Здесь представлены не только таймырские этносы, посетители музея могут увидеть мгновения жизни юкагиров, ненцев, селькупов, хантов, саамов и вепсов и других. Профессиональные снимки сопровождает инфографика с ключевыми словами на их родном языке.

Проект реализован Музеем Норильска совместно с давним партнёром – агентством PressPass, в сотрудничестве с которым ранее был издан современный путеводитель по региону «Норильск. Таймыр». Кстати, отдельная серия фотографий посвящена как раз самим экспедициям и команде проекта, «бэкстейджу» съемочного процесса.

Как отмечает Наталья Федянина, директор МВК «Музей Норильска», это отличный способ локализовать в одном месте культуру полутора десятков народов, «разгерметизировать» жизнь коренных.

- Можно находить сходства и различия в их укладах, но главное - глубже понимать Север, - определяет она цель выставки.

Рустам Романенков, заместитель генерального директора, статс-секретарь Центра арктических инициатив, представлявший портал «Дети Арктики», добавляет, что общая задача проекта — создать полезный и обучающий контент, а ещё «раскрасить» Арктику:

- У нас огромный дефицит информации об этом регионе, в центральной части страны мы склонны думать о ней в чёрно-белом формате, а она очень красочная. К тому же мы зачастую считаем Арктику сырьевой сокровищницей. Но это и историческая, культурная сокровищница. Изначально портал начинался как мультиязыковой: мы записывали текстовые, видео- и аудиоматериалы о языках коренных, их сказки, предания, делали образовательные ролики. Замысел расширялся, пришла пора говорить не только о языках, но и идти дальше — оцифровывать всё нематериальное культурное наследие региона. Так появились ролики про быт и жизнь народов. Это проект не ради Арктики, а ради целой страны.

Материалы привезены из 10 экспедиций, рассказывает организатор поездок, заместитель генерального директора PressPass Артур Агафонов. Его команда собирала данные, делала видео и студийные фото, аудиозаписи, которые и легли в основу библиотеки проекта.

- Чем больше мы путешествовали, тем больше убеждались, как важно перенимать опыт жизни северян, не насаждать своё, а у них учиться ответственному потреблению, экологическому подходу к жизни, разумному использованию ресурсов, - делится он. - Мы побывали в труднодоступных районах, желая показать культурное, языковое многообразие Арктики, дать возможность услышать коренные языки Севера, поскольку есть опасность их исчезновения, как это уже случилось с алеутским. Некоторые представлены буквально несколькими носителями, например, здесь на выставке можно увидеть потрет женщины, говорящей на науканском языке, крайне редком для нашей страны. Каждый язык важно документировать, чтобы постараться сохранить. Нам было очень приятно, что нас радушно встречали хозяева, ведь они — первые сподвижники в сохранении своей культуры, знающие и берегущие свой язык.

В планах команды портала «Дети Арктики» - создать упрощённые языковые видеоуроки, возможно, подготовить учебники языков народов Севера и размещать домашнее задание в видеоформате. Но реализация этой задачи зависит от успеха сотрудничества с Министерством образования РФ. Пока же команда будет продолжать расширять географию: сегодня на портале представлены 15 этносов, авторы готовят материалы и о других народах, в том числе не малочисленных: якутах, карелах, коми. Так что, возможно, вскоре проект выйдет за пределы Арктики и станет большой образовательной площадкой.