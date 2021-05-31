Музей Норильска приглашает норильчан на день открытых дверей

В Музее Норильска по адресу: Ленинский проспект, 14, в читальном зале научной библиотеки открывается выставка игрушек народов Таймыра. Возможна организация интерактивной экскурсии для детей 7-12 лет. Группы формируются по предварительной записи по тел. 46-13-27. Для детей в возрасте 13-18 лет Музей Норильска подготовил квест-путешествие-исследование сразу всех экспозиций «Раз-два-три-четыре-пять - я иду искать!». Для просмотра открыты:

- «Окна сатиры» - искусство плаката, история объединения «Окна ТАСС». Из фондов Музея Победы (Москва);

- «Фронтовые бригады» - фотолетопись самоотверженного сражения с врагом оружием искусства и силой таланта. Из фондов Музея Победы (Москва);

- «Битва за никель. Трудовые подвиги норильчан в годы Великой Отечественной войны»;

- «Три поворотных решения Авраамия Завенягина» - выставка к 120-летию со дня рождения начальника норильского комбината;

- «Норильск - космос - Норильск» - музейная игровая научно-тренировочная база для подготовки к космическим миссиям;

- «Личные истории в проектах художников». Норильчане и современное искусство;

- «Зал первых впечатлений». В экспозиции представлен «багаж» воспоминаний/предметов/первых мыслей/историй норильчан.

В художественной галерее по адресу: Талнахская, 78, для юных ценителей искусства, начинающих художников, а также их родителей в этот день будут работать выставки:

- «Строители новой жизни» - шедевры соцреализма из коллекции Государственного Русского музея (Санкт-Петербург);

- «Впечатление» - живопись Нины Сергеевой, к 100-летнему юбилею художника;

- «Мелодия акварели» - акварель Адама Ненштиля, к 95-летнему юбилею художника.

Запись на экскурсии по телефону 43-35-69.

1 июня с 13.00 до 17.00 Талнахский филиал музея по адресу: ул. Енисейская, 8а, приглашает жителей и гостей рудной столицы стать участниками квеста «Хочу всё знать» и посетить экспозиции:

- «Лаборатория естественных наук» - химия таймырской земли в цветных и драгоценных металлах;

- «В памяти навсегда» - фотовыставка к 76-годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

- «Преданья старины глубокой» - выставка из фондов Музея Норильска;

- «Цветущая тундра» - творческие работы клуба флористов-дизайнеров «Галакс» к ежегодной международной природоохранной акции «Марш парков».

Запись на экскурсии по телефону 44-27-81.

Напоминаем: в музеях действуют масочный режим и социальная дистанция. Вход на музейные площадки для детей до 18 лет бесплатный.