Музей Норильска приглашает норильчан на день открытых дверей

В Музее Норильска горожане могут ознакомиться с экспозицией «Территория» — здесь они узнают о тайнах коренных народов Севера, флоре и фауне Таймыра и освоении полуострова. А об истории города периода Норильлага «расскажет» экспозиция «Пересмотру не подлежит». На выставках «Битва за никель. Трудовые подвиги норильчан в годы Великой Отечественной войны» и «Три поворотных решения Авраамия Завенягина» представлены архивные материалы, документы и фотографии, первая продукция комбината и истории об удивительных человеческих подвигах. Норильская повседневность, будни горожан и жизнь коренных народов нашли своё отражение в работах участников ежегодной региональной фотовыставки «ТаймырФотоГода-2021». Дополнительную информацию можно получить по тел. 46-13-27.

В Талнахском филиале музея гости узнают об особенностях экосистемы полуострова и истории открытия месторождений, посмотрев экспозиции «Талнах. От первой скважины к новым горизонтам» и «Обитатели Таймырских заповедников». Самых юных посетителей приглашают на интерактивную выставку в «Лабораторию естественных наук», посвященную занимательной химии таймырской земли, где дети узнают о богатейших месторождениях полуострова, цветных и драгоценных металлах, которые можно здесь встретить. А на выставке клуба «Галакс» можно полюбоваться красотой нашей тундры, представленной в творческих работах флористов-дизайнеров.

В 14.00 и 15.00 от смотровой площадки пятого микрорайона отправятся пешеходные экскурсии по экотропе «Музей НА-ГОРА». Вместе с научными сотрудниками участники пройдут по обновленной лестнице до центра Талнаха и познакомятся с самой масштабной экспозицией Музея Норильска под открытым небом. Экскурсантам расскажут о природе Таймыра, её богатствах, а также об истории рудной столицы. А ещё покажут, откуда открываются лучшие панорамные виды на Хараелахские и Норильские горы, Талнах и Норильск, Пясинские разливы и плато Путорана. Сбор групп — на смотровой площадке (ул. Енисейская, 5а). Дополнительная информация по телефонам: 44-27-14, 44-27-81.

В день открытых дверей вход в Музей Норильска и в Талнахский филиал музея бесплатный.

Необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.