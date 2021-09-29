Музей Норильска приглашает норильчан на перформанс «Юбилеям Юбилей»

Первый дом Норильска - один из самых значимых исторических памятников в городе. Он был построен в Норильской долине в августе 1921 года участниками экспедиции под руководством Николая Николаевича Урванцева. Именно этот дом дал начало посёлку горняков и металлургов, стал точкой отсчёта норильской истории.

Праздник «музейного двора» - это горячий чай с вареньем, уютные разговоры и тёплые воспоминания об истории юбиляра. А может, случится волшебство, и дом сам «заговорит» о своём прошлом. Для гостей подготовлена обширная программа:

- читка личных воспоминаний и дневниковых записей членов экспедиций о том, как непросто приходилось первым тундровикам, о том, как защититься от цинги, грамотно снабдить экспедицию и разбить северный «огород на крыше избушки Потанина», как «сугодаить» оленину и рыбу, как добраться до Норильских гор и не замёрзнуть - всё это лишь малая часть испытаний, выпавших на долю отважных первооткрывателей;

- серия коротких видеороликов, посвящённых первой зимовке геологоразведочной экспедиции Николая Николаевича Урванцева 1923-1924 годов. На этих кадрах - «приключения» самого дома, история его многолетней трансформации;

- запись голоса учёного-геолога, первооткрывателя норильских месторождений и одного из основателей города Николая Николаевича Урванцева.

В нынешнем году это последнее мероприятие в домике. После он закроется на долгую зимовку.

Участие в программе бесплатное. Дополнительная информация по телефону 46-13-27.