Музей Норильска проведёт просветительскую акцию в память о жертвах политических репрессий

30 октября в 12.00 в Музее Норильска пройдет интерактивный урок, который познакомит участников с историей массовых репрессий. А расскажут эту историю студенты Норильского педагогического колледжа. Разработали акцию «30.10» Фонд Памяти и Музей истории ГУЛАГа при поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

- В большинстве школ России тема массовых репрессий не затрагивается вне курса истории, где ей посвящено несколько абзацев учебника. Сейчас мы предлагаем школам формат, наиболее подходящий для первого разговора об этом периоде истории. Кроме просветительской акции «30.10» Музей истории ГУЛАГа разработал Урок Памяти – методическое пособие для проведения настоящего школьного урока о массовых репрессиях в 9-11 классах (urok.gmig.ru). Мы надеемся, что первое знакомство с темой пройдет успешно, и в дальнейшем Урок Памяти войдет в учебные планы, – рассказал директор Музея истории ГУЛАГа и руководитель Фонда Памяти Роман Романов.

Участники во время урока создадут образ ХХ века, познакомятся с биографиями людей, внесших существенный вклад в развитие страны, поразмышляют о том, как они и миллионы других людей могли быть навсегда стёрты из истории. Они также проведут самостоятельное исследование – социологический опрос среди друзей и родственников об отношении к массовым репрессиям в СССР.

Сайт акции: http://30october.ru

Контакты организаторов акции:

8 906 724 26 86

30october@memoryfund.ru

Алексей Трубин, координатор акции