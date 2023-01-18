Музей Норильска проведёт ряд серию мероприятий, направленных на формирование полезных экопривычек

Музей Норильска вместе с дизайнерами, художниками и инженерами находится в поиске этичных способов производства культуры, которая, как и любой производственный процесс, оставляет после себя специфические отходы. От выставочных проектов до сувенирной коллекции и наружной рекламы – почти каждый творческий проект сопровождается изготовлением баннеров и других материалов одноразового использования. Сегодня в дизайн-среде есть решения, как переосмыслить и дать вторую жизнь таким отходам.

Стартует серия мероприятий с лекции на тему «Экодизайн самого себя: глобальный тренд или новая система ценностей?». Она пройдёт 20 января в 18.30 в PolArt-резиденции Музея Норильска (ул. Богдана Хмельницкого, 1, 4-й подъезд, цокольный этаж). Слушатели узнают, как сегодня развивается экокультура в России, формируются экологические привычки, развеем мифы, изучим самые последние тренды и актуальные практики вместе с экспертами команды Zerowaste.lab: Марией Степановой, промышленным дизайнером, куратором школы дизайна НИУ ВШЭ (HSE Art and Design School), призёром авторитетного международного конкурса дизайна Roca One Day Design Challenge, всероссийского конкурса в сфере цифровой экономики «Цифровой прорыв», и Полиной Малишевской — выпускницей Британской Высшей Школы Дизайна, дизайнером российского молодежного бренда «Волчок».

Участие в лекции бесплатное по предварительной регистрации на Timepad по ссылке https://campusnorilsk.timepad.ru/event/2297117

Также 21 января пройдёт воркшоп 21 января в 13.00 и в 16.00 в PolArt-резиденции Музея Норильска. Участники вместе найдут site-specific art образы и смыслы для будущей музейной коллекции экосувениров, а также для авторских уникальных изделий, созданных на месте своими руками из материалов музейного производства и отражающих эстетику простоты и стиля.

Участие в воркшопах бесплатное по предварительной регистрации, телефон 89050935678. Количество мест ограниченно.

Левел-ап в области экологического мышления Музей Норильска и команда Zerowaste.lab (Москва) подготовили и для норильских экоактивистов – мастерской «Плавь пластик» в закрытом формате для обмена опытом.

Дополнительная информация: отдел развития Музея Норильска, Анна Рахматулина, 465278, 89050935678.