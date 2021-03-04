Музей Норильска проводит зиму весёлой Масленицей

Праздничные гуляния начнутся с 9 марта, и в течение недели Музей Норильска приглашает всех на «Русское чаепитие», выставку самоваров из частной коллекции Натальи (Хафизы) Бораганчиевой. А в Талнахском филиале музея с 9 по 21 марта жители района смогут посетить тематические музейные занятия «Сударыня Масленица» и выставку «Преданья старины глубокой», рассказывающие о традициях праздника, но по предварительной записи по телефону 44-27-81.

Главные же действа развернутся 14 марта. В этот день Музей Норильска устраивает общегородской фольклорный праздник «Сударыня Масленица» с песнями, танцами, играми, мастер-классами и уличными катаниями.

14 марта продолжит встречать гостей выставка самоваров, экскурсии в этот день пройдут в 13.30, 14.30 и 15.30. Вход по билетам. В продаже в кассе музея с 9 марта. Количество ограничено.

Также с 14.00 до 16.30 пройдёт «Ремесленная слобода» - это благотворительная ярмарка, на которой реабилитационный центр «Виктория», благотворительный фонд «Территория добра», Центр милосердия Норильска, станция юных техников, НМКПОО «СОЛНЦЕ» и норильские мастера декоративно-прикладного искусства представят изделия ручной работы.

В 14.30 начнётся большая праздничная программа, на которой выступит фольклорный ансамбль «Масленичный балаган». Вход по билетам. В продаже в кассе музея с 9 марта. Количество ограничено.

В художественной галерее также развернутся гуляния. Там с 13.00 до 15.30 пройдёт масленичная мастерская, на которой гости своими руками сделают праздничные яркие бусы для Масленицы. Вход по билетам. В продаже в кассе галереи с 9 марта. Количество ограничено.

А также в этом году впервые пройдёт праздничный масленичный поезд, который поедет с весёлыми песнями и плясками по улицам города.

В связи с действующими ограничительными мерами в музее соблюдается масочный режим и социальная дистанция.

Дополнительная информация по телефонам: 46-13-27, 46-13-26, 46-52-78.