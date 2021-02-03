Музей Норильска расскажет о коренных народах Таймыра в фотографиях

Владимир Севриновский — этнический журналист, фотограф, продюсер и фиксер документального кино и книг. Его выставка раскроет для норильчан целую историю коренных народов Таймыра. Фотовыставка — это результат почти полугодовой работы автора с тематикой Севера и местных этносов.

На счету Владимира Сервиновского не один регион нашей страны, где он побывал, где открывал для себя Россию с новой стороны, где создал огромное количество снимков и написал десятки статей, которые далее расходились по известным изданиям. Истории из разных регионов перекликаются друг с другом, кажущиеся противоречия оборачиваются смысловыми рифмами, связывающими страну воедино.

Таймыр не стал исключением. Здесь автор отправился в экспедицию в Волочанку вслед за кочевыми охотниками-оленеводами, чтобы лично познакомиться с представителями исчезающих этносов.

«Поселок Волочанка находится посреди Таймыра, на полпути от Дудинки до Хатанги. Около половины его жителей — долганы, тюркский народ, родственный якутам. Другая половина — нганасаны, носители языка самодийской группы. Эти коренные обитатели Таймыра издавна занимались кочевой охотой. На полуострове, славящемся металлургией, они первыми начали выплавлять металл. По официальным данным, долган осталось менее 8 тысяч, а нганасан — менее 900 человек. Из них нганасанским языком владеют около сотни... Традиции трансформируются — теперь охотники уходят в тундру не аргишем из оленьих упряжек, а караваном снегоходов. В балках горит свет и работают телевизоры — электричество для них дают ветряки и солнечные батареи. Охота обеспечивает жителям Волочанки хороший доход, удерживает их от переезда в город, но и она не вечна... По прогнозам ученых, дикий северный олень, на которого охотятся коренные народы, может исчезнуть уже в ближайшие годы из-за глобального потепления, загрязнения среды и браконьерства. Тогда традиционный образ жизни будет утрачен окончательно.

Не стоит его идеализировать — как и всё на свете, он имеет и светлую, и тёмную сторону. Но если культура арктических охотников бесследно исчезнет, наш общий мир станет беднее. Без взгляда первооткрывателей полуострова, их особых отношений с природой, человечество больше не сможет видеть Таймыр во всей полноте. Давно умолкли бубны шаманов из рода ворона, умеющих перерождаться. Но сейчас все коренные малочисленные народы Севера подошли к границе великой трансформации. Эта выставка — попытка взглянуть на долган и нганасан в критический, переломный момент. Не случайно и фотографии получились такими — то светлыми, то тёмными», — Владимир Севриновский рассказал о выставочном проекте.

Напомним, что в городе действует масочный режим. При посещении фотовыставки не забывайте надевать маску и соблюдать социальную дистанцию.