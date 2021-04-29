Музей Норильска запустил сразу два новых выставочных проекта

«Окна сатиры» - это целая история о художниках, поэтах и журналистах, которые составляли костяк объединения «Окна ТАСС». Они рассказывали о героизме советских воинов, призывали к защите Отечества, в сатирической форме высмеивали Гитлера и его союзников. В едином патриотическом порыве в мастерской трудились люди самых разных профессий: скульпторы, художники, живописцы, театральные художники, графики и искусствоведы.

Многие авторы были широко известны. Среди них – художники Кукрыниксы (трио – Михаил Куприянов, Порфирий Крылов, Николай Соколов), Борис Ефимов, Павел Соколов-Скаля, поэты Демьян Бедный, Василий Лебедев-Кумач, Константин Симонов, Самуил Маршак, писатель Илья Эренбург. Сегодня их избранные плакаты представлены в Норильске благодаря сотрудничеству Музея Норильска и московского Музея Победы.

Выставку дополняют фрагменты из альбома карикатур «Норильск – фронту», изданного в Норильске в 1943 году. Также посетителей ждёт интерактивная площадка, где каждый сможет изготовить свой плакат или листовку и разместить их на стенах «мастерской».

История фронтовых бригад рассказана в серии архивных фотографий. Задумайтесь: тысячи драматических актёров, певцов, танцоров, музыкантов, акробатов, композиторов, художников силой своего таланта провели во время войны 1 350 000 выступлений, дали 473 000 концертов и спектаклей в условиях боевой обстановки.

Посетить выставки можно ежедневно с 11.00 до 19.00, кроме понедельника, в пятницу — с 13.00 до 21.00. Запись на экскурсии по телефону: 46-13-27.

В связи с действующими ограничительными мерами в музее соблюдаются масочный режим и социальная дистанция.