Музейная мозаика

Память о мастере

Этот самый северный музей в нашей стране ведёт свою историю с 4 сентября 1937 года. 11 лет назад для него построили новое здание, украсившее Набережную площадь. Сейчас здесь более 80 тысяч единиц хранения, самые уникальные из них связаны с историей, бытом и культурой коренных народов Крайнего Севера. В фондах краеведческого музея хранится и богатая коллекция работ мастеров–косторезов, среди них — произведения члена Союза художников России Владимира Таранца, которого не стало в августе прошлого года. В память о нём коллеги представили на музейном сайте композицию «Крылья любви», искусно выполненную из бивня мамонта, оникса и дерева. Мастер создал образ влюблённой пары из эпоса «Ситабы», о котором рассказывал его друг — самобытный нганасанский художник Мотюмяку Турдагин. Образ летящей на нартах влюблённой пары настолько впечатлил творца, что он не раз к нему возвращался, утверждая, что обладателю этой композиции обязательно повезёт в семейной жизни.

К 85–летию Норильлага

Недавно, во время празднования Дня коренных народов мира, здесь состоялась видеоконференция «Листая Книгу памяти...», которую посвятили 85–летию Норильлага и 90–летию Таймыра. В виртуальном режиме конференция объединила города Красноярск, Кызыл (Республика Тыва) и Дудинку. Старший научный сотрудник Таймырского краеведческого музея Лидия Аксёнова познакомила со своим докладом «Листая страницы памяти...» о политических репрессиях 1930–50–х годов в отношении коренных жителей Таймыра. Кандидат исторических наук, учёный секретарь Национального музея имени Алдан–Маадыр Республики Тыва Оттук Юрьевич Иргит поделился информацией об исследованиях истории политических репрессий в Туве в постсоветское время. А научный сотрудник филиала истории политических репрессий в Туве Шолбан Сергеевич Ооржак выступил с докладом «Мемориализация памяти жертв политических репрессий в Туве». О порядке обращения в архивы органов безопасности рассказала кандидат исторических наук, сотрудник архива УФСБ по Красноярского краю Светлана Александровна Шлыкова. Вскоре материалы этой видеоконференции будут опубликованы на сайте Таймырского краеведческого музея.

Новые формы общения

Музейные сотрудники постоянно ищут новые формы общения с посетителями. Даже если вам сложно добраться до Дудинки, то «побывать в музее» можно и другими способами. Недавно здесь подготовили новый музейный урок «Город Дудинка — столица Таймыра». Музейщики шутят, что их «преподаватели» не будут строгими и не станут ругать за опоздание, ведь занятие можно начать в удобное для «учеников» время с любого компьютера. Педагоги–экскурсоводы не только поведают истории из прошлого, но и покажут предметы, которыми пользовались в старину. Всем желающим расскажут удивительные факты о природе Арктики, быте и культуре коренных народов Севера. Здесь ещё запустили и цикл тематических праздничных мероприятий «Дудинка — наш город!» к 90–летию празднования Дня Таймыра.

Приглашают коллекционеров

Среди северян есть немало тех, кто увлечён поиском, собирательством, оформлением и изучением редких, старинных предметов. В руках этих людей, среди которых нумизматы и фалеристы, находится немало эксклюзивных вещей. Таймырский краеведческий музей приглашает норильских собирателей вступить в свой Клуб коллекционеров, который действует уже пять лет и теперь решил расширить свои границы. Для участия в виртуальной выставке «Клуб коллекционеров представляет...» необходимо снять короткий двухминутный ролик с рассказом и демонстрацией своей коллекции. Размер коллекционного собрания может быть любым, главное, чтобы предметы были любимы коллекционером. Видеоролики принимают на электронную почту dudinka.museum@mail.ru.

Спектакль о купцах Сотниковых

Таймырский краеведческий музей любит создавать театрализованные представления. Своими силами по идее директора музея Ольги Корнеевой здесь поставили и мини–спектакль «Купцы Дудинки. Жизнь, открытия, любовь». Сценарист и режиссёр Марина Петракова создала авторскую постановку по мотивам книги таймырского писателя Юрия Градинарова «В низовьях Енисей могуч...». Это история из жизни знаменитых купцов Сотниковых, торговавших в Дудинке и по северному тракту Туруханского края. Театральное действие происходит в музейной «Купеческой лавке». Очень советуем норильчанам по возможности не пропустить этот самобытный спектакль.

Уточним, что пока посещать Таймырский краеведческий музей можно одиночным посетителям или небольшими группами до пяти человек с соблюдением дистанции и всех мер предосторожности. Музей открыт для посетителей ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 до 18.00, в пятницу с 12.00 до 20.00. Последняя среда каждого месяца — санитарный день. Запись на экскурсии по телефонам: (39191) 5–11–23; 5–23–74.