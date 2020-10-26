Музейная ночь в стиле «ЗАквартирного искусства»

В рамках музейной ночи 3 ноября с 18.00 до 20.00, будет задействовано сразу три культурных пространства – Музей Норильска (пр. Ленинский, 14), Художественная галерея (ул. Талнахская, 78) и PolArt-резиденция (Б.Хмельницкого, 1) – в каждом из них будет своё ИЗОляционное направление.

В художественной галерее свою творческую натуру можно будет проявить на мастер-классе по созданию картин в технике флюид-арт. В Музее Норильска ценители искусства порадуют взор на фотовыставке, где 12 фотографов покажут свой авторский взгляд с ежегодной выставки «ТаймырФотоГода-2020». Помимо выставки посетителей ждёт мастер-класс портретной съёмки для соцсетей. А счастливчикам достанется портфолио от мэтров.

А в PolarArt-резиденции Ассоциация норильских дизайнеров АНОД представит выставку плакатов в рамках 14-й Московской международной биеннале графического дизайна «Золотая пчела» (Golden Bee Global Biennale). Дизайнеры также проведут мастер-класс по созданию авторского плаката на тему пандемии.

Помимо трёх пространств будут доступны и «квартирные» онлайн мастер-классы: от handmade-сувениров до собственных произведений искусства. В программе: мастер-класс «Брошь «Перо Жар-Птицы» в технике «Тиффани» от Анны Антипенко, «Гончарное искусство» от школы «Колокол», мастер-класс по батику «Цветочное настроение» от Нины Птицовой, мастер-класс по созданию текстильной куклы ручной работы от Натальи Павловой, «Шародувная живопись» студии аэродизайна от Лады Вольных, мастер-класс по косплей-мейкапу от Jane Great, музыкальный мастер-класс по игре на гитаре от Светланы Зениной и ещё много интересного.

Для участия в очной части «Ночи искусств» требуется предварительная запись и соблюдение всех противоэпидемиологических мер. Онлайн мастер-классы будут доступны для желающих на онлайн-платформах Музея Норильска.

Более подробную информацию можно найти:

norilskmuseum.ru

instagram.com/muzeinorilska/