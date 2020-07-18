Музыка Норильска. Об удивительной женщине, дарящей норильчанам прекрасное

Наша замечательная землячка так много знает о Норильске, что могла бы написать интересный роман. Но книги, поэтические, пишет её единственный сын Олег Посметный — в них есть посвящения и маме, и родному городу. А Любовь Матвеевна, которая ни разу в жизни не сменила место любимой работы в Норильской детской школе искусств, как сама утверждает, посвятила Норильску всю свою жизнь и творчество. История её семьи — одна из сотен тысяч историй, мало кому известных, но достойных, чтобы о них узнали норильчане. Из этого и складывается общая история нашего города с такой непростой, часто до горячих слез судьбой...

Отец нашей героини, Матвей Алексеевич Виганюк, приехал на Север из Киева, начинал медбратом в Дудинке, а, переехав в посёлок Норильск, нашёл здесь свою любовь. Мама, Елизавета Андреевна, родом из Красноярска, трудилась медсестрой в больнице. В годы войны отец, механик и водитель на автобазе УКСа, стал стотысячником, а это значило — перевыполнял нормы на тысячи процентов.

Поначалу семья Виганюк жила в балке на Нулевом пикете. Когда Норильск стал разрастаться, переехали в одну из двухэтажек на улице Севастопольской. В соседнем доме жила семья будущего композитора Бориса Вершинина, с которой сдружились. Борис уже тогда самостоятельно, на слух, освоил игру на аккордеоне и по просьбе начальника комбината Владимира Зверева выступал перед заключёнными. А Люба Виганюк, влюбившись в этот завороживший её сияющими клавишами и кнопочками инструмент, со временем стала первой ученицей в первой музыкальной школе Норильска. Школу открыли в ноябре 1955 года на улице Мончегорской, ныне это улица Кирова. Первым директором был Николай Борисович Васильев, а учителем по классу аккордеона — Олег Леонидович Рассадин. Небольшая ростиком Люба возила на саночках учиться музыке и своего младшего брата Виктора в обнимку с аккордеоном.

Она помнит, как строили заключённые и её родную 4–ю школу. Этих измученных людей в телогрейках детям было очень жаль, родители передавали для них хлеб. Охранники вроде этого не замечали, а страдальцы, сердечно поблагодарив, приговаривали: вырастите и поймёте, кто на самом деле этот... Сталин. Люба помнит и восстание з/к летом 1953 года: все видели, как они развернули чёрные знамёна на здании городской бани, а потом были слышны страшные звуки расстрелов...

Когда возводили новую музыкальную школу на улице Богдана Хмельницкого, стройку огородили от народа, но любопытные дети старались подсмотреть — какое же там красивое здание получается. В 1959 году музыкальная школа с великолепным концертным залом стала подарком всем любителям музыки. Но тогда норильчанам не сообщали, что авторами этого уникального проекта стали бывшие заключённые Норильлага, талантливые архитекторы из Прибалтики Трушиньш и Францман. В честь открытия педагоги и ученики дали большой концерт. В том же году выпускницу Любовь Виганюк пригласили преподавать по классу аккордеона. Её инструмент был тогда весьма популярным, среди детей проводили конкурс в три тура. Ещё в школе учили игре на баяне, фортепиано и скрипке.

С энтузиазмом преподававшая Люба решила продолжить образование. Однажды ткнула в карту Советского Союза — попала на Молдавию и поехала практически без средств поступать в музыкальное училище имени Няги в Кишинёв на заочное отделение. А в перспективный Норильск тянулись молодые кадры со всего Союза, начали преподавать игру на виолончели, саксофоне, кларнете, весьма бурной была гастрольная жизнь. В концертном зале нередко в качестве зрителей присутствовали первые лица города и комбината. Люба с детства на сцене, вспоминает, что, когда выступала на местном телевидении, её едва было видно за инструментом. Помнит и первый подаренный ей букетик — три гвоздички, а цветы на Крайнем Севере тогда были редкостью. Пользовался успехом и сводный оркестр баянов и аккордеонов под руководством Владимира Ростовых, в котором она выступала с учениками.

Любовь успевала преподавать и на вечернем отделении для взрослых. К ней, порой после смены, приходили увлечённые музыкой металлурги с медного и никелевого заводов. А в конце 1960–х на базе школы открыли Музыкальный университет культуры, и она читала лекции о русских композиторах.

Любовь Матвеевна, подготовив за 60 лет без счёта выпускников, особенно радуется, когда её навещают бывшие ученики. Многие стали музыкантами, преподают по всей стране. Уже не стало её ученицы, преподавателя НДМШ Светланы Степановой, в Риге живет Наути Надиненюте, министром культуры края была Зоя Благих, недавно звонила из Талнаха Татьяна Миронова, а талантливый Дима Тиуков сейчас учится в Московской консерватории. Педагог очень сожалеет, что её любимый аккордеон сейчас не в чести в России, а в своё время они с ребятами его продвигали благодаря выступлениям на телевидении, концертам в детсадах и школах. Свою норильскую молодость она считает лучшим временем жизни. А из самых ярких воспоминаний — приезд комсомольского десанта в 1956 году, когда весь город встречал молодых строителей с цветами и оркестром. Любовь Виганюк желает Норильску нового времени, чтобы был он красивым и здоровым, а жители — добрыми и дружными. А рождённые в 1940–х, каждый на своем месте, сделали для города всё, что было в их силах. Этим и счастливы.