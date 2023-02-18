Музыка вечна

Вторая музыкалка

9 февраля 1973 года решением исполнительного комитета городского Совета депутатов трудящихся Норильск лишился кафе, которое располагалось на Молодёжном проезде, 13. На его месте вдруг зазвучала музыка. Так, в очередной раз свою истину подтвердила поговорка «не хлебом единым...», и появилась Норильская детская музыкальная школа № 2. Вторая музыкалка — продолжают величать юбиляршу в городе, несмотря на то, что первая уже давно переименована в Норильскую детскую школу искусств.

– Я сама училась в НДМШ № 1, и тогда казалось, что мы какие–то особенные, — вспоминает Татьяна Приступа, директор Норильской детской музыкальной школы. — А, оказалось, что особенные люди здесь. У второй музыкалки много отличительных черт, но одна из главных — отсутствие текучки кадров. Если педагог и уходит, так только на пенсию или уезжает на материк. Я пришла работать в школу в 1989 году, и у меня это единственная запись в трудовой книжке. Как практически у всех. Начинала концертмейстером, тогда школой руководила Галина Андреева. Мне очень повезло с наставниками. Наверное, тут всегда было так — молодых педагогов под своё крыло брали опытные, оберегали, учили, поддерживали, помогали в становлении, поэтому отсюда и не уходят. Это притом что раньше на работу в музыкальную школу было очень сложно устроиться, брали только после строгого прослушивания — нам открывали ноты, а мы показывали всё, на что способны. Не было проблем и с учениками, школа пользовалась популярностью абсолютно по всем инструментам. Конечно, самым востребованным было фортепиано — конкурс десять человек на место. Поступить было непросто, дети тоже проходили кастинг — их прослушивали, шёл строгий отбор, попадали самые–самые.

После Галины Андреевой школу возглавил Виктор Мартынкин. Поскольку он был хоровик, вся вторая музыкалка запела соло, дуэтами и хорами. Так в Норильской детской музыкальной школе появилась своя первая визитная карточка — ансамбль «Элегия». Он существует до сих пор, поющие там женщины–преподаватели даже сохранили первоначальный стиль — музыка 1970–1980 годов.

После поющего Мартынкина директором школы назначили Елену Мартынову. Ей достались сложнейшие девяностые годы, когда произошёл сильнейший спад интереса к духовному, — материальное блага ценились выше. Но новый руководитель расширила предлагаемые услуги, тем самым удержав вторую музыкалку на плаву. Она открыла два новых отделения — эстрадно–джазовое и фольклорное пение. Так, у музыкальной школы появились новые фишки. Знаменитый ансамбль «Казачок» сегодня очень востребован на многих площадках. А во главе эстрадников встал любимый норильчанами музыкант Ренат Гафуров, который не просто фонтанировал идеями, но и качественно их реализовывал.

– Мы развиваем это отделение, — подтверждает Татьяна Приступа. — Начинали с классической, электро– и бас–гитары, сегодня к ним присоединились ударники и духовики. А на базе эстрадно–джазового отделения появилась ещё одна визитка музыкальной школы — ансамбль «Экспресс».

Наши ребята придумали несколько ярких проектов, в которые приглашают всех музыкантов города и таким оркестром творят искусство. Например, «Время, музыка, кино» — где восстанавливают забытые песни из советских фильмов и исполняют их в современной аранжировке. С этим проектом мы проехали по всем городам и весям, играли где только можно. «The Beatles. Сквозь время» — ещё один роскошный проект, к которому присоединяются не только музыканты, но и артисты Норильского театра драмы и другие поклонники ливерпульской четвёрки. Проект «Песни, с которыми мы победили» в мае звучал на всех городских площадках. Он был создан специально для подрастающего поколения, которое либо забывает песни военных лет, либо просто их не знает. Наши артисты тоже подавали их в современной обработке, и они звучали по–новому. А ещё конкурс «Снежный блюз», проводимый раз в два года. Его даже пытались закрыть, но как можно потерять проект, на который в качестве жюри едут столичные музыканты, и нет отбоя от желающих принять в нём участие. Конкурс «Серебряные струны», который создал Ренат Гафуров, также не оставляет никого равнодушным.

Да, в школе изначально классическое образование, но как говорила бывший директор Елена Мартынова: «Кроме первого и второго, дети должны есть и десерт». Поэтому появилось отделение электронно–компьютерной музыки, где ученики сами пишут музыку и делают свою аранжировку. Это здорово, потому что после обучения там наши выпускники поступают на звукорежиссёров.

All you need is love

Ещё одна отличительная черта второй музыкалки — это способность не просто увлечь детей занятиями на инструментах, а сподвигнуть их по–настоящему полюбить музыку. Ведь после шальных девяностых наступило сытое время нулевых, когда классическую музыку заменили популярные музыкальные телешоу, а после — день сегодняшний, в котором не только учителям, но и родителям приходится вести неравный бой с современными гаджетами и потерянным временем.

– Да, сегодняшние дети другие, — сетует директор НДМШ. — Отбора учеников, как в былые времена, уже нет — слава богу, что просто идут. Сейчас время такое, дети безумно загружены в школе, это большая удача, если ученик успеет к 15.40 на дополнительные занятия. Но у нас есть профессиональный секрет — главное, задержать ребёнка в музыкалке до пятого класса, потом он уже не уйдёт. Дети оканчивают обучение, получают свидетельства и приходят обратно, чтобы освоить уже другой инструмент. И здесь важно найти контакт даже не с малышом, а именно с родителями. Поэтому на приёме мы больше смотрим не на детей, а на мам и пап. Если они заинтересованы, то всё у нас получится. Знаете, если родители купили домой именно пианино, а не синтезатор, то я даю 90% вероятности, что ребёнок дойдёт до статуса выпускника.

Слова директора подтверждает один из опытнейших педагогов второй музыкалки. Наталья Костова пришла работать в эти стены в 19 лет, сейчас её сорок первый учебный год.

– Когда я устроилась на работу, коллектив был очень большой, только пианистов насчитывалось человек двадцать пять, — улыбается преподаватель специального фортепиано НДМШ. — Были очень высокие требования по подготовке учеников, сложные музыкальные программы, особое отношение к классике, и при этом много желающих. Фортепиано было престижным инструментом, поэтому учились лучшие из лучших и с очень высокой работоспособностью.

Время действительно изменилось, всё стало как–то проще. Мир стал материальным, а классическая музыка — это всё же духовное. Порой кажется, что родители приводят к нам детей, чтобы просто чем–то их занять, о престижности уже речь не идёт. Поэтому когда я сажаю ребенка за инструмент, всегда стараюсь окружить его своей любовью, а через это привить и любовь к музыке. Хочется верить, что мне всё же удается вдохновить своих учеников. Ведь фортепиано, как профессиональный спорт, тебе нужны ежедневные продолжительные тренировки. Но если ты заинтересуешь ребенка, влюбишь его в музыку, то всё получится. Я всегда любила детей, без этого в нашей профессии невозможно. За всем стоит любовь!

К ней идут на занятия даже в актировки. Наталья Костова приучает к этому с первого класса, всего одной фразой для родителей: «Я сижу и жду вашего ребёнка, просто мне очень хочется позаниматься с ним». К сожалению, опытнейший педагог тоже завершает свою карьеру в городе, следующий учебный год пройдёт уже без неё. Она выходит на заслуженный отдых и переезжает в Санкт–Петербург.

На следующие 50...

На смену Наталье Костовой из города на Неве приехал молодой педагог Никита Елисеев. Преподаватель по классической гитаре рос в Норильске, учился в детской школе искусств, окончил НКИ, за высшим образованием отправился в культурную столицу.

– Я поступил в Санкт–Петербургский государственный институт культуры, — рассказывает Никита Елисеев. — О возвращении на малую родину даже не помышлял — принимал участие в разных проектах: играл в народных оркестрах, на электрогитаре, на бас–гитаре, был в составе нескольких коллективов. Но однажды мне позвонили и предложили поработать педагогом, пришлось принимать серьёзное решение — либо продолжать деятельность в Санкт–Петербурге, либо ехать на Север. Желание заниматься творчеством в родном городе рядом с учителем, который меня взрастил и наставил на путь, всё же победило. Приятно удивила и помощь молодым преподавателям: по городской программе поддержки молодых специалистов я получил подъёмные, квартиру и все полагающиеся бонусы. Есть такая тенденция, что музыканты после выпуска из института работают не по специальности. Но моё кредо — то, чему я научился сам, передать другому — будь то педагогическая или исполнительская деятельность. И сейчас мне это действительно доставляет удовольствие, я не жалею о принятом решении. Я понимаю, что реально могу что–то вложить в ученика. Особенно интересен первый урок, когда ты только знакомишься с ребёнком и уже представляешь, что из него может получиться. В дальнейшем это ощущение нужно поддерживать и у ученика, и у себя, тогда всё сложится.

Загадывать наперёд, конечно, сложно, но молодой педагог уверен, что 55–летие детской музыкальной школы он точно встретит в её стенах. А как мы уже поняли, из второй музыкалки так просто не уходят, поэтому не удивимся, если на праздновании векового юбилея НДМШ повстречаем опытнейшего педагога Елисеева. Тем более он уже планирует хотя бы раз в год играть сольный концерт — личный или с учениками, создать гитарный оркестр, собирать ансамбли и выступать на площадках города. Возможно, так родится ещё одна визитная карточка школы.

А пока здесь мечтают что–нибудь сделать с концертным залом, потому что из–за неудачного ремонта сильно пострадала сцена, на ней пропала акустика. Сегодня выступления подзвучиваются колонками и микрофонами. А ещё НДМШ нужен новый концертный рояль, а желательно два. Старый уже не пригоден к использованию, а пианисты просто жаждут давать концерты, как минимум в четыре руки. Ведь всё преходяще, а музыка вечна!