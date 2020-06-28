Музыкальная культура нганасан

Городской центр народного творчества приглашает прослушать цикл онлайн-лекций об устном народном творчестве и декоративно-прикладном искусстве коренных народов Таймыра, сообщается на сайте администрации Дудинки.

Первое виртуальное занятие посвящено музыке древнего нганасанского народа. Его музыкальная культура уникальна и архаична, она сохранила много особенных жанров, которые уже исчезли в других регионах Сибири.

В ходе лекции доктор искусствоведения, музыковед Оксана Добжанская поведает зрителям о детских песнях нганасан – уникальном явлении в музыке северных народов, опираясь на материал книги «Певцы и песни авамской тундры», изданной городским Центром народного творчества в 2014 году.

Посмотреть материалы видеолектория можно на официальном YouTube-канале ГЦНТ.