Музыкальная пауза

Расширяя границы

Григорий Пьяных, вокалист панк–рок–группы «Пломбир», рассказал, что все свои планы музыканты успели реализовать до пандемии. В туре по городам России группа побывала ещё в конце прошлого года, а все задуманные концерты отыграли до введения режима самоизоляции.

Не повлиял вирус и на репетиции, они проходят в штатном режиме, в гараже, одну из них даже транслировали в Instagram. Также музыканты записали клип на песню «Раздвинь границы». Рокеры с нетерпением ждут, когда снова выйдут на сцену и порадуют поклонников живыми выступлениями.

Продуктивно прошёл карантин и для Руслана Коваленко, выступающего под псевдонимом REVENANT — он выпустил клип на песню «Дух Мщения» и альбом «Осколки ненависти», а еще записал три совместных трека с музыкантом из Коста–Рики.

– Мы списались с ним через приложение для изучения языков. Я из дома записывал инструментальную часть, а Freider Korff — вокал, — рассказал Руслан.

Онлайн–выступления норильчанина собрали около 30 000 прослушиваний на всех цифровых площадках: ВКонтакте, Spotify, Deezer, SoundCloud, Google Play и Apple Music. В планах автора — выпустить три совместных трека с русскими исполнителями и мини–альбом.

В числе исполнителей, чей график не сильно нарушился из–за карантина, и группа Fancy Friend. Музыканты за время самоизоляции выпустили запись акустического концерта. Однако они не разделяют оптимизма своих коллег по поводу дальнейшей концертной деятельности.

– Возможно, будет вторая волна пандемии, поэтому мы пока не нацелены на выступления, — рассказывает фронтмен группы Игорь Юрченко

А вот участники группы «Точка» даже репетировать в пандемию не могли — Молодёжный центр, где они базируются, был закрыт. Хорошо, удалось принять участие в онлайн–фестивале «ЯгодФест», организатором которого выступил Городской центр культуры.

– Мы уже думаем о будущем, главное, чтобы карантин отменили, — поделился фронтмен группы Илья Амбросов.

Удачный опыт

В открытом пространстве «Норильский лофт» на базе публичной библиотеки весной этого года хотели провести квартирник «Атмосфера», участниками которого должны были стать молодые норильские музыкальные группы. А за день до мероприятия ввели режим самоизоляции... Но квартирник всё же состоялся — с представителями «Норильского лофта» связались организаторы всероссийского онлайн–концерта «Ссылка» и предложили провести «Атмосферу» на их площадке в социальной сети «ВКонтакте».

– Это был удачный опыт — несколько тысяч просмотров, аудитория с нами активно общалась и интересовалась нашей работой, — рассказала Светлана Зенина, администратор «Норильского лофта».

Находчивость в пандемию пришлось проявить и Городскому центру культуры.

– Мы не растерялись и провели онлайн День защиты детей, День российского флага, День города и ряд других мероприятий, — поделился Роман Кравченко, заместитель директора ГЦК.

Тяжелее пришлось творческому объединению «Сцена». На период пандемии выпали рок–мини–фест, фестиваль творчества «Погружение» и квартирник, но их перенести на интернет–площадки не получилось. Тем не менее участники объединения оптимизма не теряют и надеются в скором времени провести большой квартирник.

Нам, поклонникам норильских музыкантов, остаётся ждать, когда режим самоизоляции сойдёт на нет и мы снова сможем наслаждаться творчеством любимых исполнителей вживую. Благо, они уже придумали, чем порадовать слушателей после долгого затишья.