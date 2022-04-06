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Музыканты Красноярского филармонического русского оркестра им. Бардина выступят на сцене драматического театра

Музыканты Красноярского филармонического русского оркестра им. Бардина выступят на сцене драматического театра

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Музыканты Красноярского филармонического русского оркестра им. Бардина выступят на сцене драматического театра

12 мая публику ожидают литературно-музыкальная композиция по мотивам сказки братьев Гримм «Бременские музыканты» для юных зрителей и концерт «Опера и рок» с участием солиста «Геликон-Оперы» Дмитрия Янковского.

Музыканты Красноярского филармонического русского оркестра им. Бардина выступят на сцене драматического театраМузыканты Красноярского филармонического русского оркестра им. Бардина выступят на сцене драматического театра

Красноярский филармонический русский оркестр представит слушателям свою версию «Бременских музыкантов». Сказка с оркестром — это возможность в игровой форме научиться воспринимать оркестровую музыку, познакомиться со звучанием русских народных инструментов. Маленькие зрители очутятся в волшебном мире, где им предстоит вместе с героями радоваться удаче, преодолевать трудности и искать ответы на главные вопросы. Взрослые же вспомнят, что и они когда-то были детьми, а когда выросли — влюблялись, ошибались и с трепетом ждали чуда. Продолжительность программы - один час.

Взрослой публике оркестр представит объединение шедевров классической музыки с известными хитами. Концерт «Опера и рок» включает в себя известные всем «Тучи» Игоря Матвиенко, переложенные на тему «Хабанеры» из оперы Жоржа Бизе «Кармен»; «Зима, холода» Андрея Губина совмещается с темами классических вальсов, а знаменитое «Дыхание» Вячеслава Бутусова — с органной музыкой Иоганна Пахельбеля. На итальянском языке прозвучит композиция «Розовый фламинго» Алёны Свиридовой, а культовая песня «Перемен» Виктора Цоя будет переплетена с гениальной темой «Танца рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева.

Билеты можно приобрести на сайте Красноярской краевой филармонии, а также в кассе Заполярного театра.

«Бременские музыканты»: https://krasfil.ru/events/buy/15417.

«Опера и рок»: https://krasfil.ru/events/buy/15418.

6 апреля в 10:21 610
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