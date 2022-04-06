Музыканты Красноярского филармонического русского оркестра им. Бардина выступят на сцене драматического театра

Красноярский филармонический русский оркестр представит слушателям свою версию «Бременских музыкантов». Сказка с оркестром — это возможность в игровой форме научиться воспринимать оркестровую музыку, познакомиться со звучанием русских народных инструментов. Маленькие зрители очутятся в волшебном мире, где им предстоит вместе с героями радоваться удаче, преодолевать трудности и искать ответы на главные вопросы. Взрослые же вспомнят, что и они когда-то были детьми, а когда выросли — влюблялись, ошибались и с трепетом ждали чуда. Продолжительность программы - один час.

Взрослой публике оркестр представит объединение шедевров классической музыки с известными хитами. Концерт «Опера и рок» включает в себя известные всем «Тучи» Игоря Матвиенко, переложенные на тему «Хабанеры» из оперы Жоржа Бизе «Кармен»; «Зима, холода» Андрея Губина совмещается с темами классических вальсов, а знаменитое «Дыхание» Вячеслава Бутусова — с органной музыкой Иоганна Пахельбеля. На итальянском языке прозвучит композиция «Розовый фламинго» Алёны Свиридовой, а культовая песня «Перемен» Виктора Цоя будет переплетена с гениальной темой «Танца рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева.

Билеты можно приобрести на сайте Красноярской краевой филармонии, а также в кассе Заполярного театра.

«Бременские музыканты»: https://krasfil.ru/events/buy/15417.

«Опера и рок»: https://krasfil.ru/events/buy/15418.