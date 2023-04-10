Мы нашли таланты

В наш город уже третий раз приезжают видные деятели искусства России для того, чтобы после конкурсного отбора присудить самым талантливым учащимся художественных и музыкальных школ почётные стипендии фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой. В качестве главного приза ребята получают путёвку в летний лагерь в Суздале, где им предстоят интенсивные мастер-классы, обмен опытом с талантливой молодёжью со всей России и, возможно, появятся перспективы поступления в профильные вузы. И даже у ребят, не попавших в число стипендиатов, есть шанс повысить уровень профессионального мастерства благодаря мастер-классам и концертам, которые проводят эксперты одновременно с конкурсным отбором в Норильске. Шанс проявить себя и получить новые возможности у творческой молодёжи города появился благодаря совместной работе Агентства развития Норильска, фонда «Новые имена», управления по делам культуры и искусства администрации города и компании «Норникель». По итогам первого тура прослушиваний и просмотра работ в финал отбора вышли 26 музыкантов и 15 художников.

Нелёгкий выбор среди самых достойных молодых музыкантов и юных художников предстояло сделать экспертам фонда. В частности, ведущий преподаватель художественного отделения Колледжа музыкального и театрального искусства им. Г. П. Вишневской, член Международного художественного фонда и Творческого союза художников Мария Маркелова призналась, что на одну путёвку, по её оценке, претендовало минимум пять норильчан. К этому выводу она пришла после работы с ребятами на мастер-классе по одной из самых сложных техник — станковой живописи. Ребята моментально включились в работу и очень достойно себя показали — так она оценила готовность претендентов. Не менее приятно члену Творческого союза художников было пройтись по фактурным улицам нашего города.

— У вас совершенно особенный город, — рассказывает Мария Маркелова. — В Вербное воскресенье я сходила в храм новомучеников и исповедников Церкви Русской, который расхвалили мне уже побывавшие здесь друзья. Интересный и ни на что не похожий город. Да, очень холодно, но удивительно гармонично сочетаются эти горы снега и яркие стены.

Под не меньшим впечатлением от самого Норильска остался преподаватель Российской академии музыки им. Гнесиных, магистр лондонской Королевской академии музыки Иосиф Пуриц. Он бывал и в других северных городах нашей Родины, но именно здесь почувствовал настоящий, бескомпромиссный Север. После проведённых мастер-классов по специальности «баян-аккордеон» магистр достаточно высоко оценил мастерство местных талантов.

— Ребята молодцы, — рассказывает Иосиф Пуриц. — Что меня особенно порадовало, так это то, что и дети, и педагоги небезучастны — все вовлечены в музыку, все стремятся научиться чему-то новому. Это, по сути, самое важное, что есть в музыкальном искусстве и в искусстве вообще. Это стремление к движению, а без него искусство не живёт. И конечно, удивило, что несмотря на удалённость Норильска от крупных городов и центров ребята продемонстрировали очень достойный уровень.

Как и вышеперечисленные коллеги, впервые в Норильске оказалась Ариадна Анчевская, заслуженная артистка РФ, доцент Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Тем не менее о навыках владения скрипкой воспитанников норильских школ она была наслышана. В том числе по их победам на конкурсах в Красноярске, где достаточно сильна скрипичная школа.

— У меня на мастер-классах было семь человек, и большинство из них показали себя очень неплохо в рамках школы, в плане каких-то постановочных вещей и грамотности. Отрадно, что здесь педагоги действительно знают, как добиваться результата. И многие дети меня приятно удивили хорошей игрой, они этим живут, им это нравится.

Единственный эксперт, приехавший в Норильск во второй раз, — преподаватель кафедры специального фортепиано Российской академии музыки им. Гнесиных, художественный руководитель международного музыкального фестиваля «Рандеву» Святослав Липс. Он смог оценить норильских пианистов в динамике и отметил, что результаты его приятно удивили.

— Было очень много приятных открытий. Именно по пианистам заметен прогресс. В том году выступления мне показались довольно средними, а сейчас было два совершенно замечательных музыканта. Дело в том, что ребята приносят произведения, которые будут играть на прослушивании. Мне очень интересно, могут ли они сразу сделать то, что я им рекомендую, насколько они мобильны. Сегодня как раз я был приятно удивлён тем, что ребята постарались выполнить то, что я им вчера говорил. К сожалению, у нас всего три стипендии, поэтому отобрать получается не всех. Но не надо никому отчаиваться, надо двигаться вперёд, к новым вершинам. И возможно, в следующем году ребятам улыбнётся удача.

В этом году победителями конкурсного отбора и обладателями путёвки в Суздаль стали художник Алексей Латышев из Норильской детской художественной школы, баянист Линар Муратшин из Талнахской детской школы искусств, воспитанник Норильской детской школы искусств кларнетист Владислав Шевченко и виолончелист из Норильской детской музыкальной школы Николай Сафонов.