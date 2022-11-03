На этих выходных в Норильске пройдёт фестиваль психологии, саморазвития, творчества «КУРКУМА - Сказки народов мира»
На этих выходных в Норильске пройдёт фестиваль психологии, саморазвития, творчества «КУРКУМА - Сказки народов мира»
Напомним, что мероприятие проходит в рамках реализации проекта победителя городского конкурса социальных проектов среди национально-культурных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории города.
Организатор фестиваля - местная культурно-патриотическая общественная организация «СОЛНЦЕ», партнёр проекта - Норильская местная общественная организация «Центр развития личности «Будь».
Фестиваль посвящен сказкам народов мира. Сказки - как способ передачи мудрости из поколения в поколение. Гостей мероприятия ждёт много интересного: сказители у костра расскажут сказки своих народов, делясь мудростью веков. Гости с ребятишками смогут активно поиграть в народные игры, квесты. Посетители - окунуться в атмосферу восточного базара, где можно будет приобрести уникальные крафтовые вещи, а также поучаствовать в их создании на мастер-классах. А самых активных ждёт этнодискотека, где каждый сможет прочувствовать энергию национального танца.
Более подробную информацию можно получить в социальных сетях фестиваля - ВКонтакте и Телеграм.