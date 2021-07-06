На лыжной базе «Оль-Гуль» с 26 июля по 1 августа пройдёт фестиваль «Северный ЛэндАрт»

В преддверии фестиваля «Северная ягода» на экологической тропе лыжной базы «Оль-Гуль» появятся новые арт-объекты. Скульптуры из природных материалов создадут приглашённые мастера из Москвы, Томска, Новосибирска, Челябинска, Ангарска, Иркутска, Казани и других городов страны во главе со специалистами АНО «Сибирское Арт-Пространство».

Норильчане тоже смогут присоединиться к творческому процессу, ознакомиться с техникой изготовления объектов лэнд-арта и помочь мастерам. Для участия необходимо отправить свои контактные данные (ФИО, номер телефона и e-mail) на адрес электронной почты gck.dcla@mail.ru, в теме письма указать «Волонтёр лэнд-арта». Организаторы будут рады помощи волонтёров.

Открытие парка арт-объектов состоится во время проведения фестиваля «Северная ягода». Жители и гости города смогут проголосовать за понравившиеся скульптуры.

Проект реализуется Городским центром культуры при поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Главные партнёры: управление по делам культуры и искусства администрации Норильска и лыжная база «Оль-Гуль».