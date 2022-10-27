На медиафоруме «Енисей.РФ» покажут документальные фильмы о Норильске

Проект «Фильмы Норильской телестудии» реализован ГТРК «Красноярск» совместно с компанией «Норникель». Документальные фильмы о Норильске и Норильском горно-металлургическом комбинате, снятые более полувека назад, доступны широкой аудитории благодаря оцифровке архивных киноппленок.

«Этот проект мы начали реализовывать в прошлом году после того, как киноплёнку по Енисею перевезли из Норильска в Красноярск. Проведена большая работа, потому что за свою историю плёнка не всегда хранилась в надлежащих условиях, и её состояние требовало оперативной оцифровки и в то же время очень аккуратного подхода, чтобы сохранить кадры в лучшем качестве. Весь этот год фильмы идут в эфире телеканала «Россия24», и мы получаем большой отклик от зрителей», - рассказал директор ГТРК «Красноярск» Дмитрий Лепухов.

На сегодняшний день оцифровано более 70 фильмов, снятых Норильской телестудией в период 1960-1970-х годов. На плёнке как бытовые зарисовки городской жизни, так и истории об эпохальных стройках того времени и людях, осваивавших недра Таймыра. На медиафоруме «Енисей.РФ» покажут три фильма: «Серёжкина долина» о смертельных опасностях освоения тундры, «Хантайка. Год первый» о строительстве Хантайской ГЭС и «Моржи» о бережном отношении людей к природе Севера.

«Фильмы имеют большую историческую ценность для Норильска и для каждого человека, кто когда-то жил или продолжает жить и работать в этом городе. При этом значительная часть хроники посвящена работе Норильского комбината, поэтому «Норникель» особенно заинтересован в том, чтобы сохранить эти кадры. Стоит отметить, что они уникальны и с художественной точки зрения. Например, многие фильмы озвучивал знаменитый советский актер Зиновий Гердт», - пояснил замдиректора Красноярского представительства «Норникеля» Игорь Астапов.