На минувшей неделе Норильск посетил «Енисейский экспресс»

Старт акции дал кинокомплекс «Родина». Там все желающие могли посмотреть фильм «Активация» и пообщаться с его режиссёром Василием Буйловым. В основном зрители интересовались, почему автор выбрал именно такую тему для ленты, на чьи деньги она была выпущена, и даже спрашивали совета: если решил сам снять кино, то с чего следует начать? А ещё предложили сделать фильм про Норильск.

В Норильской детской художественной школе в этот день прошёл мастер-класс «Натюрморт маслом». Ученики познакомились с масляной техникой живописи, которая вызвала у них большой интерес, особенно у тех, кто хочет связать свою жизнь с изобразительным искусством. Под руководством Анастасии Филипповой, красноярской художницы, лауреата международных конкурсов, ребята написали натюрморт «Корзинка с фруктами».

В Публичной библиотеке состоялась встреча с красноярской писательницей Ульяной Яворской. От детских стихов гостья перешла к лирике о войне, Родине и, конечно, о любви. Несмотря на кажущийся пафос тем, поэзия писательницы очень личная и трогательная. Автор подарила библиотеке на память два экземпляра своего сборника «Кит-Любовь».

Здесь же для спортивных тренеров прошла лекция представителя объединения «Красмарафон» Сергея Мясникова «Как построить тренировочный процесс в домашних условиях и без вложений».

А в «FabLab-Норильск» для школьников провели мастер-класс по биоэлектроэнергетике. Его участники познакомились с альтернативными источниками энергии, научились собирать электрические цепи и добывать электроэнергию из лимонов и картошки. О том, как получить из продуктов электричество с помощью гвоздя и медной проволоки, юным норильчанам рассказали специалисты красноярского агентства интерактивных развлечений InterActive.

Одной из самых насыщенных площадок «Енисейского экспресса» стал Молодёжный центр, где были организованы танцевальные мастер-классы: по направлению Zumba — от трижды финалистки чемпионатов мира по фитнес-аэробике Надежды Галкиной; по направлению хип-хоп — от участника проекта «Танцы на ТНТ» и руководителя школы ZION Заура Дзахоева; последователей йоги ждала на своём занятии руководитель Красноярской академии йоги и фитнеса Елена Круглик.

Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству, где участники изготовили игрушку из липового лыка, провела специалист Красноярского культурно-исторического центра «Успенский» Юлия Азарова.

Большой популярностью у норильчан пользовался консультационный пункт оказания помощи в поиске подходящих вакансий.

Немалый интерес у горожан вызвала презентация возможностей развития туризма в Красноярском крае, которую провели специалист Агентства по туризму Красноярского края Ольга Манчинская и специалист краевого Туристско-информационного центра Карина Елисеева. Гостям встречи, среди которых были представители туристического бизнеса, некоммерческих организации, профильных управлений администрации города и депутатского корпуса, рассказали об инструментах поддержки краевой туриндустрии в виде субсидий, бесплатной аттестации гидов и обучения. В ходе презентации на площадке развернулась горячая дискуссия о подходах и методах в развитии туризма как в Красноярском крае, так и в самом Норильске. Представители туриндустрии Норильска показали своё видение территории и тех проблем, которым стоит уделить внимание. Обозначались вопросы субсидирования перевозок, сертификации маршрутов, учёта туристического потока и его качественного состава. Большое внимание было уделено вопросам инфраструктуры и вариантам их решений при создании туристских объектов.