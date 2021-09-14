На минувшей неделе Норильск посетил «Енисейский экспресс»
На минувшей неделе Норильск посетил «Енисейский экспресс»
10 сентября норильчанам представили обширную программу проекта.
Старт акции дал кинокомплекс «Родина». Там все желающие могли посмотреть фильм «Активация» и пообщаться с его режиссёром Василием Буйловым. В основном зрители интересовались, почему автор выбрал именно такую тему для ленты, на чьи деньги она была выпущена, и даже спрашивали совета: если решил сам снять кино, то с чего следует начать? А ещё предложили сделать фильм про Норильск.
В Норильской детской художественной школе в этот день прошёл мастер-класс «Натюрморт маслом». Ученики познакомились с масляной техникой живописи, которая вызвала у них большой интерес, особенно у тех, кто хочет связать свою жизнь с изобразительным искусством. Под руководством Анастасии Филипповой, красноярской художницы, лауреата международных конкурсов, ребята написали натюрморт «Корзинка с фруктами».
В Публичной библиотеке состоялась встреча с красноярской писательницей Ульяной Яворской. От детских стихов гостья перешла к лирике о войне, Родине и, конечно, о любви. Несмотря на кажущийся пафос тем, поэзия писательницы очень личная и трогательная. Автор подарила библиотеке на память два экземпляра своего сборника «Кит-Любовь».
Здесь же для спортивных тренеров прошла лекция представителя объединения «Красмарафон» Сергея Мясникова «Как построить тренировочный процесс в домашних условиях и без вложений».
А в «FabLab-Норильск» для школьников провели мастер-класс по биоэлектроэнергетике. Его участники познакомились с альтернативными источниками энергии, научились собирать электрические цепи и добывать электроэнергию из лимонов и картошки. О том, как получить из продуктов электричество с помощью гвоздя и медной проволоки, юным норильчанам рассказали специалисты красноярского агентства интерактивных развлечений InterActive.
Одной из самых насыщенных площадок «Енисейского экспресса» стал Молодёжный центр, где были организованы танцевальные мастер-классы: по направлению Zumba — от трижды финалистки чемпионатов мира по фитнес-аэробике Надежды Галкиной; по направлению хип-хоп — от участника проекта «Танцы на ТНТ» и руководителя школы ZION Заура Дзахоева; последователей йоги ждала на своём занятии руководитель Красноярской академии йоги и фитнеса Елена Круглик.
Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству, где участники изготовили игрушку из липового лыка, провела специалист Красноярского культурно-исторического центра «Успенский» Юлия Азарова.
Большой популярностью у норильчан пользовался консультационный пункт оказания помощи в поиске подходящих вакансий.
Немалый интерес у горожан вызвала презентация возможностей развития туризма в Красноярском крае, которую провели специалист Агентства по туризму Красноярского края Ольга Манчинская и специалист краевого Туристско-информационного центра Карина Елисеева. Гостям встречи, среди которых были представители туристического бизнеса, некоммерческих организации, профильных управлений администрации города и депутатского корпуса, рассказали об инструментах поддержки краевой туриндустрии в виде субсидий, бесплатной аттестации гидов и обучения. В ходе презентации на площадке развернулась горячая дискуссия о подходах и методах в развитии туризма как в Красноярском крае, так и в самом Норильске. Представители туриндустрии Норильска показали своё видение территории и тех проблем, которым стоит уделить внимание. Обозначались вопросы субсидирования перевозок, сертификации маршрутов, учёта туристического потока и его качественного состава. Большое внимание было уделено вопросам инфраструктуры и вариантам их решений при создании туристских объектов.