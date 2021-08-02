На минувших выходных норильская детвора весело отпраздновала День полярного жирафа

А поводом послужила установка около Талнахской городской библиотеки фигуры пятиметрового арт-объекта «Полярный жираф». Норильчане дали имя ему - Ноний. Это четвёртая по счёту достопримечательность, созданная в рамках Всероссийского конкурса «Литературный след», учреждённого фондом «Живая классика» и проводимого при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и компании «Норникель».

Сотрудники Талнахской библиотеки подготовили в этот раз настоящее театральное представление с участием самого жирафа и его друзей. Ребята превратились в африканских животных с помощью фэйс-арта. В программе также были весёлая викторина, добрая эстафета, мастер-классы и тематические конкурсы.

На память у гостей праздника остались яркие фотографии, которые были сделаны в специально созданной к этому дню фотозоне.