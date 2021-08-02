МАУ ИЦ «Норильские новости»

На минувших выходных норильская детвора весело отпраздновала День полярного жирафа

На минувших выходных норильская детвора весело отпраздновала День полярного жирафа

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На минувших выходных норильская детвора весело отпраздновала День полярного жирафа

Праздник был учреждён в Норильске четыре года назад и отмечается ежегодно в первое воскресенье августа.

На минувших выходных норильская детвора весело отпраздновала День полярного жирафаНа минувших выходных норильская детвора весело отпраздновала День полярного жирафаНа минувших выходных норильская детвора весело отпраздновала День полярного жирафаНа минувших выходных норильская детвора весело отпраздновала День полярного жирафа

А поводом послужила установка около Талнахской городской библиотеки фигуры пятиметрового арт-объекта «Полярный жираф». Норильчане дали имя ему - Ноний. Это четвёртая по счёту достопримечательность, созданная в рамках Всероссийского конкурса «Литературный след», учреждённого фондом «Живая классика» и проводимого при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и компании «Норникель».

Сотрудники Талнахской библиотеки подготовили в этот раз настоящее театральное представление с участием самого жирафа и его друзей. Ребята превратились в африканских животных с помощью фэйс-арта. В программе также были весёлая викторина, добрая эстафета, мастер-классы и тематические конкурсы.

На память у гостей праздника остались яркие фотографии, которые были сделаны в специально созданной к этому дню фотозоне.

2 августа в 12:10 460
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