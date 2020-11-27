На сайте Централизованной библиотечной системы Норильска появился новый раздел

В рубрике «Заметки краеведки» можно узнать любопытные факты от местных знатоков краеведения.

Первым героем рубрики стал загадочный Владимир Русанов. 145 лет исполнилось со дня рождения известного исследователя Арктики, выдающегося учёного, геолога и отважного путешественника.

Он был одним из первых, кто занялся непосредственным изучением Шпицбергена и Новой Земли, проложил дорогу к освоению ископаемых богатств Заполярья, а его работы получили международное признание уже при жизни. Кстати, именно он стал одним из прототипов капитана Татаринова из романа Вениамина Каверина «Два капитана».

Более подробную информацию можно найти на сайте ЦБС.