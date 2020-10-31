На сайте Централизованной библиотечной системы открылась онлайн–выставка по следам «Книги Севера»

Все желающие посетить экспозицию смогут сделать это по ссылке http://mucbs.ru/KnigaSevera/.

В Великом Новгороде с выставки берестяных грамот под названием «Путь на Север — истоки» начался трёхлетний проект «Освоение Севера. Тысяча лет успеха», частью которого и является выставка «Книга Севера».

Автором идеи и куратором выступила доктор исторических наук Юлия Кантор, а поддержку в реализации оказала компания «Норникель». Благодаря уникальным экспозициям, пройдя Москву, Санкт–Петербург, Мурманск и многие другие города, проект демонстрировал непростой путь освоения северных территорий.

Норильскую часть освоения Севера специалисты методического отдела публичной библиотеки Юлия Кох и Елена Коваленко готовили почти год. В выставку вошли берестяные грамоты из Великого Новгорода, артефакты времён освоения Заполярья, шаманская атрибутика и национальные обереги с берегов Ламы.

Экспозиция разделена на три части: освоение Севера русскими и иностранными путешественниками, быт и культура коренных народов Севера и история освоения и развития Норильска.

«Книга Севера» вместила в себя более 330 экспонатов. Основная их часть вошла в виртуальную выставку, созданную Еленой Коваленко. В онлайн–версии можно «бродить» по экспозициям, переходя из зала в зал, разглядывая экспонаты и изучая их краткое описание.