На сайте Централизованной библиотечной системы открылась онлайн–выставка по следам «Книги Севера»
На сайте Централизованной библиотечной системы открылась онлайн–выставка по следам «Книги Севера»
Все желающие посетить экспозицию смогут сделать это по ссылке http://mucbs.ru/KnigaSevera/.
В Великом Новгороде с выставки берестяных грамот под названием «Путь на Север — истоки» начался трёхлетний проект «Освоение Севера. Тысяча лет успеха», частью которого и является выставка «Книга Севера».
Автором идеи и куратором выступила доктор исторических наук Юлия Кантор, а поддержку в реализации оказала компания «Норникель». Благодаря уникальным экспозициям, пройдя Москву, Санкт–Петербург, Мурманск и многие другие города, проект демонстрировал непростой путь освоения северных территорий.
Норильскую часть освоения Севера специалисты методического отдела публичной библиотеки Юлия Кох и Елена Коваленко готовили почти год. В выставку вошли берестяные грамоты из Великого Новгорода, артефакты времён освоения Заполярья, шаманская атрибутика и национальные обереги с берегов Ламы.
Экспозиция разделена на три части: освоение Севера русскими и иностранными путешественниками, быт и культура коренных народов Севера и история освоения и развития Норильска.
«Книга Севера» вместила в себя более 330 экспонатов. Основная их часть вошла в виртуальную выставку, созданную Еленой Коваленко. В онлайн–версии можно «бродить» по экспозициям, переходя из зала в зал, разглядывая экспонаты и изучая их краткое описание.