МАУ ИЦ «Норильские новости»

На сцену приглашаются женщины!

На сцену приглашаются женщины!

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На сцену приглашаются женщины!

Ну и выдала же наша «Маяковка»! Мало того что в этом театральном сезоне они запускают уже вторую «Полярку», так ещё и главной темой десятой лаборатории современной драматургии станет Женщина. Вы сейчас закатили глаза? Не торопитесь! Может, прекрасная половина человечества как раз поможет вам их открыть.

На сцену приглашаются женщины!

Театр. Женский взгляд

Впервые «Полярка» прошла в Норильске в 2013 году. В ходе нескольких лабораторий зрители пытались рассмотреть архаичную классику через призму современного прочтения. Кого тогда мы только не видели _— Пушкина, Чехова, Гоголя. Далее сочувствовали советским писателям-диссидентам — Набокову, Довлатову, Аксёнову. После перешли на национальности. Так как жизни всех имеют значение. К нам заезжали литовцы, эстонцы, поляки, а как шикарно выстрелили в прошлом октябре скандинавов! До сих пор смахиваю слезу, вспоминая шведов. И вдруг в свете рампы появилась она — Женщина.

В пояснительной записке к новой лаборатории Норильский заполярный театр драмы им. Вл. Маковского представляет свою задумку так: «Из двадцати пяти столетий существования театра только пять последних веков в нём живёт и действует Женщина. И только последние несколько десятилетий она энергично выходит на первый план, причём не только на сцене, но и в постановочно-продюсерской работе». Вы этого не знали? Тогда десятая «Полярка» именно для вас. Так уж вышло, что я далеко не первый раз освещаю это театральное событие. И регулярно художественный руководитель лаборатории Олег Лоевский говорит: «На самом деле, идея этого года принадлежит вашему театру». А дирекция, украдкой подмигивая и улыбаясь, шепчет: «Это всё он». Но в этот раз главный режиссёр Норильского Заполярного — Анна Бабанова — после нескольких секунд раздумья признается: «Наверное, всё же это я. Лоевский не мог придумать такой глупости».

- Давайте просто вот так необычно отпразднуем 8 Марта, — предлагает Анна Бабанова. — Тем более что «Полярка» — это же всегда эксперимент. Ну да, в этот раз мы фокусируем свой взгляд на женщине в театре, ведь они играют в этом мире важную роль, кто бы там что ни говорил. Хотя сегодня женщин–режиссёров театра можно по пальцам пересчитать. Женщин-драматургов в последнее время стало больше, но их всё ещё меньше, чем мужчин. Критики часто мне говорят, Анна, у вас мужская режиссура. А я даже не знаю, хорошо это или плохо? И какая, собственно, разница. Вот давайте в этом и разберёмся!

В нашем театре признаются, эта задумка родилась по-женски интуитивно, но чем ближе открытие «Полярки», тем сильнее ощущение, что это верное решение. Вам кажется, что слабый пол, как открытая книга — всё и так предельно ясно. Она — мать, хранительница очага, верная спутница жизни, муза, подруга, кормилица и примирительница. А вы точно в этом уверенны? Так давайте же узнаем, что на самом деле сегодня волнует женщин.

Cherchez La Femme. Зачем? Они все здесь!

Понятно, что участницами этой «Полярки» станут женщины: драматурги, режиссёры, музыканты, хореограф, критики. На сцене тоже преимущественно они. И преимущественно в главных ролях.

Открывается лаборатория 4 марта с показа и обсуждения фильма «Простой карандаш» режиссёра и сценариста Натальи Назаровой. Это социальная драма об учительнице ИЗО и черчения, которая попадает в глухую провинцию после того, как её мужа осудили по «сфабрикованному обвинению». В этом «медвежьем углу» она столкнётся с людьми, которые держат в страхе весь городок, и, на удивление, будет им противостоять с помощью искусства, красоты и созидания.

К сожалению, самого режиссёра зрители лаборатории не увидят, она не смогла приехать в Норильск из-за коронавируса. Однако картину представит актриса Надежда Горелова, сыгравшая главную роль в «Простом карандаше». Кстати, артистка театра и кино хорошо известна широкой публике по роли медсестры Елены в сериале «Склифосовский».

Что касается театральных эскизов, то первым перед зрителем на малой сцене предстанет «Делай всё, что хочешь, пока я тебя люблю» одного из заметных сегодня современных драматургов Светланы Баженовой.

- На самом деле пьеса называется «Это я тебе ухо откусила», сейчас эта постановка с большим успехом идет в Кирове, — рассказывает автор. — И сегодня в Норильске мне необходимо серьёзно перезагрузиться, потому что всегда кажется, что тот вариант — единственно верный. Как мне сейчас самой переформатироваться, найти новое прочтение собственного же текста — та ещё задачка. Очень надеюсь, что в этом мне помогут актёры. Сама история абсолютно девичья. Она родилась также на лаборатории, но подростковой драматургии. Главная героиня — 11-классница, которая одновременно хочет, чтобы на неё все смотрели, и тут же требует, чтобы её оставили в покое. «Беспросветную Светлану» переполняет любовь, а она не знает в кого её «воткнуть». У неё, естественно, есть проблемы с родителями, которые ещё больше питают и её ненависть, и любовь к этому миру. Она пытается во всём этом разобраться, поэтому не замечает очевидного счастья, которое её сопровождает всю жизнь. Оказывается, нужно просто заткнуться, остановить свой внутренний монолог — эту бесконечную исповедь, выслушать другого человека, и будет тебе счастье!

Светлана Баженова не скрывает, что история автобиографичная, с небольшими художественными украшательствами. На вопрос «Ну а когда вы полноценно заткнулись?» — отвечает: «Наверное, ещё и не замолчала вовсе, так как не смогла бы полноценно писать». Но слушать других, как ей кажется, Светлана научилась. Полгода назад.

Одним из запоминающихся эскизов должна стать «Полярная болезнь» Марии Малухиной в постановке режиссёра Виктории Печерниковой.

- Дело происходит в 1996 году, это срез того времени, когда, по статистике, каждый третий житель России начал подрабатывать челноком, — поясняет Виктория. — Среди них были совершенно разные люди — интеллигенция, инженеры, врачи, производственники. Я отсмотрела не одно интервью, где люди рассказывали, что девяностые обрушились неожиданно, и нужно было как-то выживать, кормить семью. Наших трёх героинь постигла та же участь. При этом они отправляются в свой торговый рейд на Север, у которого свои обычаи, традиции, культура, где по сей день живут гуляющие между нижним, средним и верхнем мирами.

Виктория Печерникова безумно довольна актёрским составом, называя его dream casting — подбор мечты. Ещё бы, она заполучила Варвару Бабаянц, которая несколько лет категорически отказывалась принимать участие в «Полярке». А роль 33-летней челночницы неожиданно зацепила мастера сцены. Приоткрою секрет, первая поездка её героини на ненецкий Север круто развернёт её судьбу.

Есть в этой «Полярке» и своя «чертовка из табакерки». Эскиз Ярославы Пулинович «Житие Фёдора Михайловича и Алевтины Павловны, или Жаркое ковидное лето» должна была представлять сама автор. Однако поездке в Норильск помешал тот самый ковид. Нужно было найти женщину–режиссёра, которая в самый последний момент решится заменить, пожалуй, самую именитую сегодня женщину-драматурга и запрыгнет в эту «полярную лодку». Ей стала Дарья Шахова, отложившая на время важный проект в Нижнем Тагиле и отзывавшаяся на призыв своей коллеги Светланы Баженовой.

- Просто я такая. Люблю взять и сорваться куда-нибудь. Я так живу, — делится Дарья. — Безусловно, это был отчаянный поступок, особенно когда я поняла, чей материал буду ставить. Это как у Марины Цветаевой, когда она ставила куколку у памятника Пушкину и говорила: «Вот это я, а это...». В моей системе координат я — та самая куколка, а Ярослава — памятник. Но в этом же и вся прелесть! А ещё у меня самая массовая постановка, но распределение актёров блестящее, я бы лучше не сделала. И вообще, в вашем городе со мной что-то удивительное происходит. Несмотря на мою внешность феи, мрачные финалы — мой конёк, у меня в постановках целое «кладбище» детей. А здесь я не хочу так заканчивать эскиз, все должны дожить до рассвета.

По традиции в нашей лаборатории обязательно будет лекция театроведа и критика, её прочтёт Наталья Каминская. Также в числе приглашённых критикесс — Марина Давыдова и Ольга Кораблина.

А завершит юбилейную «Полярку» выступление современной российской инструментальной группы ОТТА–orchestra. И понятно, что все музыканты коллектива — представительницы прекрасного пола.

Вы спросите, а где же мужчины? Отвечаю: они будут — и на сцене, и за кулисами, но немного.

И если вы считаете, что это всё, о чём нам рассказали участницы десятой лаборатории, то снова ошибаетесь. Малословие — не женская фишка. Мы обязательно расскажем, что думают участницы женской «Полярки» о их месте в современном театре, но уже в следующем материале по итогам лаборатории. Почему так? Потому что.

Текст Людмила Кожевникова
Фото Владимир Макушкин
3 марта в 12:35 750
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