На сцену приглашаются женщины!

Театр. Женский взгляд

Впервые «Полярка» прошла в Норильске в 2013 году. В ходе нескольких лабораторий зрители пытались рассмотреть архаичную классику через призму современного прочтения. Кого тогда мы только не видели _— Пушкина, Чехова, Гоголя. Далее сочувствовали советским писателям-диссидентам — Набокову, Довлатову, Аксёнову. После перешли на национальности. Так как жизни всех имеют значение. К нам заезжали литовцы, эстонцы, поляки, а как шикарно выстрелили в прошлом октябре скандинавов! До сих пор смахиваю слезу, вспоминая шведов. И вдруг в свете рампы появилась она — Женщина.

В пояснительной записке к новой лаборатории Норильский заполярный театр драмы им. Вл. Маковского представляет свою задумку так: «Из двадцати пяти столетий существования театра только пять последних веков в нём живёт и действует Женщина. И только последние несколько десятилетий она энергично выходит на первый план, причём не только на сцене, но и в постановочно-продюсерской работе». Вы этого не знали? Тогда десятая «Полярка» именно для вас. Так уж вышло, что я далеко не первый раз освещаю это театральное событие. И регулярно художественный руководитель лаборатории Олег Лоевский говорит: «На самом деле, идея этого года принадлежит вашему театру». А дирекция, украдкой подмигивая и улыбаясь, шепчет: «Это всё он». Но в этот раз главный режиссёр Норильского Заполярного — Анна Бабанова — после нескольких секунд раздумья признается: «Наверное, всё же это я. Лоевский не мог придумать такой глупости».

- Давайте просто вот так необычно отпразднуем 8 Марта, — предлагает Анна Бабанова. — Тем более что «Полярка» — это же всегда эксперимент. Ну да, в этот раз мы фокусируем свой взгляд на женщине в театре, ведь они играют в этом мире важную роль, кто бы там что ни говорил. Хотя сегодня женщин–режиссёров театра можно по пальцам пересчитать. Женщин-драматургов в последнее время стало больше, но их всё ещё меньше, чем мужчин. Критики часто мне говорят, Анна, у вас мужская режиссура. А я даже не знаю, хорошо это или плохо? И какая, собственно, разница. Вот давайте в этом и разберёмся!

В нашем театре признаются, эта задумка родилась по-женски интуитивно, но чем ближе открытие «Полярки», тем сильнее ощущение, что это верное решение. Вам кажется, что слабый пол, как открытая книга — всё и так предельно ясно. Она — мать, хранительница очага, верная спутница жизни, муза, подруга, кормилица и примирительница. А вы точно в этом уверенны? Так давайте же узнаем, что на самом деле сегодня волнует женщин.

Cherchez La Femme. Зачем? Они все здесь!

Понятно, что участницами этой «Полярки» станут женщины: драматурги, режиссёры, музыканты, хореограф, критики. На сцене тоже преимущественно они. И преимущественно в главных ролях.

Открывается лаборатория 4 марта с показа и обсуждения фильма «Простой карандаш» режиссёра и сценариста Натальи Назаровой. Это социальная драма об учительнице ИЗО и черчения, которая попадает в глухую провинцию после того, как её мужа осудили по «сфабрикованному обвинению». В этом «медвежьем углу» она столкнётся с людьми, которые держат в страхе весь городок, и, на удивление, будет им противостоять с помощью искусства, красоты и созидания.

К сожалению, самого режиссёра зрители лаборатории не увидят, она не смогла приехать в Норильск из-за коронавируса. Однако картину представит актриса Надежда Горелова, сыгравшая главную роль в «Простом карандаше». Кстати, артистка театра и кино хорошо известна широкой публике по роли медсестры Елены в сериале «Склифосовский».

Что касается театральных эскизов, то первым перед зрителем на малой сцене предстанет «Делай всё, что хочешь, пока я тебя люблю» одного из заметных сегодня современных драматургов Светланы Баженовой.

- На самом деле пьеса называется «Это я тебе ухо откусила», сейчас эта постановка с большим успехом идет в Кирове, — рассказывает автор. — И сегодня в Норильске мне необходимо серьёзно перезагрузиться, потому что всегда кажется, что тот вариант — единственно верный. Как мне сейчас самой переформатироваться, найти новое прочтение собственного же текста — та ещё задачка. Очень надеюсь, что в этом мне помогут актёры. Сама история абсолютно девичья. Она родилась также на лаборатории, но подростковой драматургии. Главная героиня — 11-классница, которая одновременно хочет, чтобы на неё все смотрели, и тут же требует, чтобы её оставили в покое. «Беспросветную Светлану» переполняет любовь, а она не знает в кого её «воткнуть». У неё, естественно, есть проблемы с родителями, которые ещё больше питают и её ненависть, и любовь к этому миру. Она пытается во всём этом разобраться, поэтому не замечает очевидного счастья, которое её сопровождает всю жизнь. Оказывается, нужно просто заткнуться, остановить свой внутренний монолог — эту бесконечную исповедь, выслушать другого человека, и будет тебе счастье!

Светлана Баженова не скрывает, что история автобиографичная, с небольшими художественными украшательствами. На вопрос «Ну а когда вы полноценно заткнулись?» — отвечает: «Наверное, ещё и не замолчала вовсе, так как не смогла бы полноценно писать». Но слушать других, как ей кажется, Светлана научилась. Полгода назад.

Одним из запоминающихся эскизов должна стать «Полярная болезнь» Марии Малухиной в постановке режиссёра Виктории Печерниковой.

- Дело происходит в 1996 году, это срез того времени, когда, по статистике, каждый третий житель России начал подрабатывать челноком, — поясняет Виктория. — Среди них были совершенно разные люди — интеллигенция, инженеры, врачи, производственники. Я отсмотрела не одно интервью, где люди рассказывали, что девяностые обрушились неожиданно, и нужно было как-то выживать, кормить семью. Наших трёх героинь постигла та же участь. При этом они отправляются в свой торговый рейд на Север, у которого свои обычаи, традиции, культура, где по сей день живут гуляющие между нижним, средним и верхнем мирами.

Виктория Печерникова безумно довольна актёрским составом, называя его dream casting — подбор мечты. Ещё бы, она заполучила Варвару Бабаянц, которая несколько лет категорически отказывалась принимать участие в «Полярке». А роль 33-летней челночницы неожиданно зацепила мастера сцены. Приоткрою секрет, первая поездка её героини на ненецкий Север круто развернёт её судьбу.

Есть в этой «Полярке» и своя «чертовка из табакерки». Эскиз Ярославы Пулинович «Житие Фёдора Михайловича и Алевтины Павловны, или Жаркое ковидное лето» должна была представлять сама автор. Однако поездке в Норильск помешал тот самый ковид. Нужно было найти женщину–режиссёра, которая в самый последний момент решится заменить, пожалуй, самую именитую сегодня женщину-драматурга и запрыгнет в эту «полярную лодку». Ей стала Дарья Шахова, отложившая на время важный проект в Нижнем Тагиле и отзывавшаяся на призыв своей коллеги Светланы Баженовой.

- Просто я такая. Люблю взять и сорваться куда-нибудь. Я так живу, — делится Дарья. — Безусловно, это был отчаянный поступок, особенно когда я поняла, чей материал буду ставить. Это как у Марины Цветаевой, когда она ставила куколку у памятника Пушкину и говорила: «Вот это я, а это...». В моей системе координат я — та самая куколка, а Ярослава — памятник. Но в этом же и вся прелесть! А ещё у меня самая массовая постановка, но распределение актёров блестящее, я бы лучше не сделала. И вообще, в вашем городе со мной что-то удивительное происходит. Несмотря на мою внешность феи, мрачные финалы — мой конёк, у меня в постановках целое «кладбище» детей. А здесь я не хочу так заканчивать эскиз, все должны дожить до рассвета.

По традиции в нашей лаборатории обязательно будет лекция театроведа и критика, её прочтёт Наталья Каминская. Также в числе приглашённых критикесс — Марина Давыдова и Ольга Кораблина.

А завершит юбилейную «Полярку» выступление современной российской инструментальной группы ОТТА–orchestra. И понятно, что все музыканты коллектива — представительницы прекрасного пола.

Вы спросите, а где же мужчины? Отвечаю: они будут — и на сцене, и за кулисами, но немного.

И если вы считаете, что это всё, о чём нам рассказали участницы десятой лаборатории, то снова ошибаетесь. Малословие — не женская фишка. Мы обязательно расскажем, что думают участницы женской «Полярки» о их месте в современном театре, но уже в следующем материале по итогам лаборатории. Почему так? Потому что.