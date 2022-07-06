На Таймыре снимут фильм о ветеринаре, который лечит северных оленей

Этот фильм расскажет о жителе Крайнего Севера, ветеринаре Алексее Кудрякове, который стал живой легендой среди местных жителей. Автор проекта — Андрей Тимощенко. Идея фильма пришла ему во время съёмок картины «Челюскин. Задание императора» — проекта, победившего на Северо-Западном питчинге дебютантов в 2021 году.

«Герои «Челюскина» — лыжники из Петербурга, которые пересекли полуостров Таймыр, — рассказывает Андрей Тимощенко. — Это беспрецедентный маршрут — на лыжах до самой северной точки континента. Они рассказывали об очень добром и отзывчивом человеке — ветеринаре. Сам он называет себя зоотехником, его зовут Алексей Евдокимович Кудряков. Он живёт в селе Хатанга и очень помог моим героям. Когда они шли замёрзшие после длительного тяжёлого перехода по тундре, он подошёл к ним, пригласил в свой дом, помог найти транспорт. Алексей Евдокимович знаменит на всю округу — он лечит оленей, помогает местным жителям. Это невероятной доброты человек. Когда мы приехали в Хатангу снимать про него фильм, оказалось, что знаем лишь малую часть того, чем он знаменит и за что уважаем».

Документалисты быстро подружились с героем своего будущего фильма. Автор проекта подчеркнул, что картина призвана на примере Алексея Кудрякова показать специфику отношений людей на Крайнем Севере.

«Когда я вспоминаю жителей Таймыра, у меня в голове сразу крутится фраза: «Мир не без добрых людей». Для меня это странно — я не привык к тому, что человек может просто помогать прохожим. В городах люди давно живут по принципу: каждый сам за себя. Но на Севере другая жизнь: если люди встречаются в тундре, они общаются, выручают друг друга. Невероятные доброта, взаимопомощь, взаимовыручка людей обусловлены жизнью в свирепых природных условиях Крайнего Севера», — пояснил документалист.

Именно этот феномен и должен быть представлен в картине «Евдокимыч, или Как лечить оленя», автору хочется показать соотечественникам удивительной силы и благородства характер жителей Крайнего Севера. Также съёмочная группа надеется засвидетельствовать процесс вакцинации оленей, который проводится раз в год в летнее время.

Съёмки фильма начнутся в ближайшее время.