На Таймыре стартовал конкурс «Сохранение национальных традиций»

Конкурс организован управлением по делам коренных малочисленных народов и вопросам сельского и промыслового хозяйства администрации муниципального района по трём номинациям: «Национальные традиции и культура — потомкам», «Династия промысловиков» и «Оленеводческая кочевая семья». Участниками могут стать представители коренных народов Таймыра, зарегистрированные в муниципальном районе. Целью этого творческого состязания является сохранение и развитие самобытной культуры, языков и традиций, духовных ценностей коренных малочисленных народов Севера.