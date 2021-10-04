На выходных в Норильске прошёл фестиваль звуковых явлений «Шум»

Гостям предложили узнать, как звучит Норильск, и по-новому услышать город, прогулявшись по музыкальному маршруту, научиться различать мелодии в повседневном шуме и погрузиться в мир экспериментальной и шумовой музыки в компании местных и приглашённых коллективов.

Участниками фестиваля стали норильские музыканты: «Городские шаманы», DJ Wert, «Револьвер мертвеца», OUTTIMER, Важа Чониашвили, «Пагуба», Fuzz rebels, TSF, «ИНТО» и приглашенные исполнители - Lisokot (Москва) и Boi-Ke' (Санкт-Петербург).

«Важно, что фестиваль «Шум» получился очень самобытным. Большую часть наполнения для него готовили местные команды: талантливые норильчане участвовали в подготовке музыкальной составляющей, создании инсталляций, разработке музыкального маршрута и контента для VR», - отметила руководитель социокультурных и образовательных проектов Агентства развития Норильска Карина Андреева.

Новый фестиваль появился на свет стараниями выпускников курса event-компетенций Академии креативных индустрий, запущенной АРН.

«Фестиваль «Шум» удался благодаря усилиям большой команды - это и идейные вдохновители, и организаторы, и Агентство развития Норильска, и преподаватели Академии. Для меня этот фестиваль - дебютный. Конечно, было непросто, но результат стоил затраченных усилий. Самым интересным стала, пожалуй, содержательная часть и оформление концепции», - поделился Павел Фурсов, один из создателей фестиваля.

«Долгие месяцы обучения, сотни часов обсуждений были не напрасными, потому что фестиваль звуковых явлений стал событием не просто городского, а федерального уровня, - отметили преподаватели Академии и кураторы проектных команд Илья Валов и Ирина Свеколкина. - Мы вдохновлены тем, что получилось. Фестиваль удался на 100% и стал прекрасной возможностью не только показать современное искусство горожанам, но и сплотить местное креативное сообщество, обладающее огромным потенциалом».

«Шум» планирует вернуться в Норильск в следующем году и обещает стать ещё более насыщенным и технологичным.