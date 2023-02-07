Начался приём заявок на Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов

Главная тема конкурса в этом году - традиции народов России. Участникам предстоит пройти два этапа. К участию в региональном этапе приглашаются коллективы народной музыки, коллективы народного танца, коллективы народной песни и фольклорные ансамбли, представляющие традиционную культуру народов России, имеющие почётные звания Красноярского края «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив», «Заслуженный коллектив народного творчества».

Подать заявки на первый тур можно до 1 марта.

Ознакомиться с положением конкурса можно по ссылке.