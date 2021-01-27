Национально-культурные объединения Норильска готовятся к фестивалю «Край — наш общий дом»

Недавно лидеры диаспор собрались в Молодёжном центре, чтобы подвести итоги новогодних мероприятий. Событием в культурной жизни города стала организация КДЦ «Юбилейный» оригинальной развлекательно-гастрономической онлайн-программы «Оливье-шоу» или «Национальный Новый год».

Творческие команды национально-культурных объединений при поддержке специалистов КДЦ создали свои ролики, чтобы рассказать норильчанам о том, как встречают Новый год их народы. Представители диаспор поделились рецептами национальных новогодних блюд, порадовали своими творческими номерами и удивительными поздравлениями. А зрители могли голосовать за понравившийся видеоролик, чтобы определить судьбу приза зрительских симпатий. Наибольшее количество просмотров оказалось у программ национальных объединений туркмен, татар и греков. Победителям передали специальные призы от спонсоров.

Норильские эллины также рассказали на встрече о том, как их самые юные участники в праздничные дни постарались поздравить норильчан колядками на греческом и русском языках. И ещё, творческие коллективы и исполнители национально-культурных объединений записали на сцене ГЦК большой концерт, который показали и в новогодней программе Норильск ТВ.

В ближайшее время норильские диаспоры начнут подготовку к XVII фестивалю национальных культур «Край — наш общий дом», который запланирован на 24 апреля. А в каком он пройдёт формате, покажет время.