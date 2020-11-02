Надень народное на День народного единства

Принять участие в акции могут все жители северного города. Для этого нужно облачиться в традиционные костюмы своего народа или их элементы, сделать фото и опубликовать в соцсетях с хештегами: #мыедины #мывместе #акцияввысоцком #деньНародноговВысоцком. Также фото можно отправить на адрес учреждения.

Завтра, 3 ноября, в фойе на втором этаже МБУК «КДЦ им Вл. Высоцкого» все желающие смогут посетить выставку, на которой будут представлены уникальные костюмы народов нашей страны. А в 18.30 гостей ждёт концертная программа с песнями и танцами, билеты на который будут доступны с 18.00 в кассе.

Напомним, что с 2005 года День народного единства празднуют 4 ноября. А связан этот праздник с освобождением Москвы от польско-литовских интервентов осенью 1612 года.