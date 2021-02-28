Норильский режиссёр Тимур Файрузов принял участие в московской лаборатории «Репетиции»

На Малой сцене Театра на Таганке он за полторы недели поставил эскиз по пьесе «Как Петюнина против всех была...». Свою работу он представил экспертам и публике 26 февраля — на первом этапе проекта «Содружество актёров Таганки». Режиссёр, а у него немалый опыт постановки лабораторных эскизов, выбрал для работы пьесу Александры Фоминой, читка которой прошла в Заполярном театре драмы в конце минувшего года. Интересно, что это ироничное произведение о сегодняшнем дне отмечено в шорт–листах многих конкурсов современной драматургии.

На первом этапе лаборатории будут также представлены эскизы пьес от трёх режиссёров из разных городов России: Галина Полищук ставит «Орфей спускается в ад», Александр Баркар — «Кармен», Михаил Заец — пьесу «28 дней». Станут ли они полноценными спектаклями, после обсуждения решат эксперты и зрители. Автор идеи проекта директор Московского театра на Таганке и Театра «Содружество актёров Таганки» Ирина Апексимова отмечает, что многие эскизы прошедших лабораторий уже стали спектаклями на их сцене.

Норильчане надеялись и на свою зимнюю лабораторию «Полярка», но в этом году она в Заполярном театре драмы перенесена на осень.