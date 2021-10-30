Наша сила – семья едина

Гости с порога ощутили яркий колорит Туркмении. Для них подготовили выставку «История, традиции и быт туркменского народа», мастер–классы, интерактивные площадки «Народные пословицы и поговорки», «Народные игры» и локацию «Гостеприимный дастархан», где проводилась дегустация блюд национальной кухни. Поводом для встречи послужило 30–летие с момента провозглашения независимости Туркмении, а реализовать задумку удалось благодаря настойчивости участников местной общественной организации национально–культурной автономии туркмен «Ватан» (Родина).

– «Ватан» — достаточно молодое объединение. Оно начало сотрудничество с управлением по взаимодействию с общественными организациями и молодёжной политике администрации города Норильска два года назад. В прошлом году получило статус юридического лица и сейчас воплотило в жизнь свою первую инициативу — в марте «Ватан» взяло грант в 200 тысяч рублей на городском конкурсе социальных проектов, — рассказала представитель управления Анна Иванова.

Именно взаимодействие с управлением помогло активистам туркменского объединения осуществить свою задумку. Специалисты оказывали им помощь на всех этапах: начиная от постановки целей и задач, составления сметы и заканчивая организацией праздника и подготовкой всех необходимых отчётов.

– Мы сопровождаем деятельность организации для того, чтобы её участники научились грамотно составлять проекты (это не всегда бывает просто) и в дальнейшем смогли проявлять себя в городских, региональных и федеральных конкурсах уже самостоятельно, — подчеркнула Анна Иванова.

От игр и общения вечер плавно перешёл к торжественной части, где своё творчество на сцене представили не только туркмены, но и другие национально–культурные объединения Норильска. Традиционно праздник одной страны в норильском сообществе поддерживают и представители других народов. Крепкая дружба — и тут все сходятся во мнении — одна из главных движущих сил в работе обществ. Свои традиции и культуру на вечере представили национально–культурная автономия татар «МИРАС» (Наследие), национально–культурная автономия кыргызов «Эне–Сай» (Енисей), местная культурно–патриотическая общественная организация «Солнце», национально–культурная организация башкир, ногайцев и коренных малочисленных народов Севера в Норильске, а также норильская казачья община.

– Полгода ушло на то, чтобы подготовить этот праздник, и благодаря поддержке администрации у нас всё получилось, — говорит председатель «Ватана» Мовлимберди Тагандурдиев. — В летнюю навигацию мы привезли все необходимые атрибуты, костюмы, материалы, предметы быта. Всё это настоящее, такого в Норильске не купишь. Для нас важно не только делиться своей культурой с другими народами, но и передавать её новым поколениям, туркменской молодёжи, которая живёт и растёт в Норильске. Воспитывать молодых в духе взаимоуважения важно ещё и потому, что дальше они будут транслировать это отношение в повседневной жизни. Для Норильска как для многонационального города это очень важно.

По словам специалистов управления по взаимодействию с общественными организациями и молодёжной политике администрации города Норильска, национальные объединения проявляют большой интерес к конкурсу социальных проектов. Сейчас в городе действуют 12 официально зарегистрированных организаций. Чтобы дать возможность большему числу участников реализовать свои проекты, руководством города рассматривается возможность увеличить денежный фонд конкурса до одного миллиона рублей. Сумма гранта в этом случае должна будет составить 500 тысяч рублей. Возможно, в нынешнем году это решение будет утверждено, и тогда календарь национально–культурных событий Норильска на 2022 год пополнится сразу двумя примечательными датами.