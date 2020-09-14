Наши в «Танцах»

Выступление 21-летней девушки было хоть и слабым, но впечатляющим. Её брейк-данс оказался достаточно суровым, с травмоопасными элементами. И это при том, что за несколько дней до кастинга во время репетиции Злата повредила плечо.

Очередной кастинг известного телешоу «Танцы» проходил в Новосибирске. Это седьмой и последний сезон проекта. Злата Скрябина пришла на него, чтобы исполнить свою мечту - она буквально выросла на эфирах шоу, смотрела проект с самого начала. В интервью девушка рассказала, что болеет с детства бронхиальной астмой.

Норильчанка удивила жюри и в итоге услышала желанное: «Ты в танцах!»

Напомним, в 2016 году в «Танцах» на ТНТ участвовала известная в Норильске хореограф Олеся Шендрик. Её номер «История любви и расставания» был настолько пронзительным, что зрители аплодировали ей стоя. После успеха на кастинге Олесе удалось пройти ещё несколько этапов проекта.