Наталья Федянина представила Музей Норильска на Балтийском культурном форуме

В рамках форума Российский комитет международного совета музеев (ИКОМ) провёл экспертные секции. В программу дискуссионной площадки «Больше, чем музей» дирекция ИКОМ отобрала выдающиеся музейные кейсы страны, среди них Российский этнографический музей, Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские», музей-заповедник «Бородинское поле», Центральный выставочный зал «Манеж». О подходе музеев городов на примере Музея Норильска на секции с докладом выступила Наталья Федянина, директор МВК «Музей Норильска», член президиума ИКОМ России. Ключевой тезис сообщения – музей города должен думать о своём развитии только в контексте города. В этом помогают практики соучастного музейного проектирования, они позволяют учитывать социокультурные особенности города, включать в музейную повестку не только прошлое, но и настоящее, и будущее города.

«Звучал наш музей и в заседании Союза музеев России. Музей Норильска теперь не только активный участник секции арктических музеев. На форуме официально объявлено о создании комиссии по муниципальным музеям, куда пригласили войти самых заметных и сильных муниципалов. Почётно и приятно войти в состав комиссии, тем более что собрать её совсем не просто. Екатеринбург, Норильск, Находка, Тотьма на слуху, но в целом по стране серьёзная проблема у музеев на муниципальном уровне. Будем работать и в этом направлении», - сообщила Наталья Федянина.

Музей Норильска продолжает проектировать новые события, на ближайшее будущее уже намечены планы по совместной с калининградцами культурной программе в рамках популярного музейного фестиваля. Одним из шагов к партнёрству стало заключение на Балтийском культурном форуме соглашения о сотрудничестве между Музеем Норильска и Калининградским музеем изобразительных искусств. Налажены полезные профессиональные контакты и с другими организациями культуры региона для совместных проектов на перспективу.