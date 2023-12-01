Наводим мосты. Норильск – Калининград

Сотрудничество стало возможным благодаря участию обоих музеев в Балтийском культурном форуме в апреле этого года, где между ними было заключено соглашение о сотрудничестве. В дни фестиваля Музей Норильска погрузится в литературную, музыкальную и сказочную предрождественскую атмосферу Калининграда-Кёнигсберга.

Начнётся фестиваль с открытия трёх выставочных площадок, которое состоится сегодня с 19.00:

– «Прусская зима» – совместный фото- и звуковой проект известного калининградского фотографа Александра Матвеева и саунд-художника Данила Акимова. Серию «Прусская зима» Александр Матвеев снимает на протяжении более десяти лет, она стала визитной карточкой автора. Выставка предлагает жителям северного города из одной зимы окунуться в другую и сравнить. Звуковое оформление сделал саунд-художник, куратор Международного фестиваля Sound Around Kaliningrad и саунд-арт-программы Балтийского филиала Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Данил Акимов. Электроакустическая импровизация «Самбийский волнорез» основана на полевых записях звукового ландшафта Калининградского (Самбийского) полуострова;

– инсталляция «Город у моря» посвящена норильскому и калининградскому писателю-фантасту Сергею Снегову. Этот проект Александр Матвеев и Данил Акимов сделали в качестве резидентов полярной арт-резиденции PolArt. В Норильске они провели исследование, фотосъёмку и звукозапись ландшафтов, связанных с писателем;

– выставка иллюстраций к самой известной в мире рождественской сказке «Щелкунчик и мышиный король» великого немецкого романтика и жителя Кёнигсберга Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Автор рисунков Антон Ломаев – художник с мировым именем. Его талантливые, насыщенные тончайшими деталями работы магически действуют на зрителей любого возраста. На вернисаже будет сам автор. Антуражности добавят куклы-щелкунчики из собрания Калининградского музея изобразительных искусств.

В этот же день в 19.30 гостям отдельно представят звуковой перформанс Данила Акимова «Самбийский волнорез».

В субботу, 2 декабря, в 15.00 программу фестиваля продолжит лекция доцента Института образования и гуманитарных наук Балтийского федерального университета имени Канта, кандидата исторических наук Ильи Дементьева «От Канта к Калинину и обратно: город К. в русской и мировой литературе». Вход бесплатный, регистрация по ссылке. А в 17.00 состоится встреча в формате artist talk с фотографом, художником, членом калининградского Союза фотохудожников Александром Матвеевым.

В воскресенье, 3 декабря, в 14.00 пройдёт встреча с художником, лауреатом международных конкурсов книжной иллюстрации Антоном Ломаевым. Пройдёт экскурсия по выставке «Щелкунчик и мышиный король», а оригинальные иллюстрированные книги можно будет купить в музейной лавке.

В 16.00 саунд-художник, диджей и куратор саунд-арт-программы Балтийского филиала ГМИИ имени Пушкина Данил Акимов совершит экскурс в историю экспериментальных поисков художников и композиторов – состоятся презентация фестиваля Sound Around Kaliningrad и artist talk Данила Акимова.

Организаторы межкультурного фестиваля «Наводим мосты. Норильск – Калининград» – МВК «Музей Норильска» и Калининградский музей изобразительных искусств. Место проведения – Ленинский пр-т, 14. Вход бесплатный и свободный на все события фестиваля, кроме лекции – на неё нужна регистрация.